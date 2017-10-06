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    Правительство Каталонии подвело окончательные итоги референдума

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    Явка на референдуме за независимость Каталонии составила 43,03%, всего в голосовании приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса.
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    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. Правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума, проведенного 1 октября: за независимость автономии проголосовали более двух миллионов человек, что составило 90,18% от общего числа голосовавших.

    Флаг Испании
    Associated Press Daniel Ochoa de Olza
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    Явка составила 43,03%, всего в голосовании приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса. За независимость проголосовали 90,18%, (2 миллиона 44 тысячи 38 человек), против 7,83% (177,547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98%.

    Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

    Парламент Каталонии 9 октября соберется на заседание, на котором планирует "обсудить результаты референдума". Не исключено, что на этом заседании сторонники независимости (у партий "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" абсолютное большинство) могут принять декларацию о независимости.

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