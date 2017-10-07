Законы Порошенко о Донбассе. Главное, что нужно всем знать

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко в среду, 4 октября, представил свои инициативы по дальнейшему урегулированию конфликта в Донбассе, зарегистрировав в Раде сразу два законопроекта.

Одним документом глава государства предлагает продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса. Второй законопроект – о реинтеграции региона – определяет Россию как "страну-агрессора" и закрепляет приоритетность минских договоренностей в урегулировании конфликта.

В Киеве считают, что законы по Донбассу усилят позицию Украины в вопросе ввода миротворцев в зону конфликта, а также позволят сохранить санкции против РФ.

Два закона вместо одного

Само появление сразу двух законопроектов от Порошенко – неожиданность. Планировался один документ – "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В нем, как считалось, должно было содержаться положение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Но против выступили "Батькивщина", "Самопомич" и даже часть "Народного фронта".

Из-за этого принятие законопроекта оказалось под большим вопросом – получалась элементарная недостача голосов. И у Порошенко решили проблему кардинально – разделили два документа. Базовый законопроект "Об особенностях государственной политики" внесли без продления особого статуса, а эту норму прописали в отдельном законе – "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

По сути, документ весь состоит из продления особого статуса.

Но гораздо интереснее и сложнее второй, основной законопроект.

Зачем закон

Главная цель, декларируемая документом – освобождение территории Донбасса. Самопровозглашенные ЛНР и ДНР в законе Порошенко обозначили как "оккупационная администрация Российской Федерации".

Судьба минских соглашений

Статья 7 закона подтверждает участие в Минских соглашениях. Также декларируется "приоритетность выполнения безопасности положений Минского протокола". Фактически это первое появление минских соглашений в законодательстве Украины.

Военное положение по-новому

Закон о военном положении дополнили пунктом, по которому на территории, где вводится ВП, прекращаются полномочия всего местного самоуправления – городских, районных и сельских советов. А также областных советов.

"Оккупация", "агрессия"

Само слово "агрессия" появляется в законе больше 40 раз. Однако словосочетания "страна-агрессор" в отношении РФ там нет. В то же время авторы заявляют, что именно РФ “осуществляет вооруженную агрессию на территории Украины”.

Заявляется, что Россия оккупировала часть территории Украины. Границы этих территорий определяет Генеральный штаб – в этом заметно перераспределение функций управления этими территориями в сторону военных.

Контроль над силовиками

Меняется система управления вооруженными силами в зоне конфликта. Теперь руководить всеми силовиками там будет армия (сейчас полномочия есть у ВСУ, СБУ и МВД).

Читайте также: Политическая активность под дудку США. Эксперты подвели итоги недели

Создается Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины. Ему подчинят другие ведомства, включая Нацгвардию и Нацполицию. Фактически это означает полное руководство силовиками в зоне конфликта со стороны президента.

Особый статус Донбасса – для миротворцев

Порошенко намерен продлить действие особого статуса Донбасса для миротворцев. Такое положение содержится в мотивировочной части законопроекта №2 — "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей".

В документе указано, что продление особого статуса проводится, "создавая необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН".

Гарантии собственности

Государство гарантирует все права собственности своим гражданам, проживающим на неподконтрольной территории – закон подтверждает права на то, чем люди в Донбассе владели до войны. Одновременно не признаются законы и постановления, принятые самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

"Конец "Минска-2"

Законопроект о реинтеграции Донбасса закрывает тему минского процесса, уверен политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Я не вижу перспектив его продолжения, если этот закон будет принят в таком виде, поскольку не может быть одновременно страна (Россия – Ред.), которая в минском процессе выступает в роли гаранта реализации минских соглашений на уровне с Францией и Германией, с другой стороны быть страной-агрессором", — сказал эксперт..

По его словам, законопроект по многим пунктам противоречит минским соглашениям, хотя в самом тексте закона говорится об обратном. В целом же политолог считает законопроект "декларацией, которая не может быть реализована".

"Решение проблемы выборов-2019"

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник пояснил, что президент преследует две цели, отсюда и два законопроекта.

"Первая цель – продлить имитацию выполнения Минских соглашений. Вторая же – электоральная, то есть хотя бы законодательно урегулировать вопрос Донбасса и дискуссии вокруг Донбасса на период выборов", – сообщил эксперт.

Президент пытается законодательно урегулировать с правых позиций проблему Донбасса, стабилизировать ее, чтобы она не имела кардинального влияния на президентские и парламентские выборы 2019 года, считает Бортник.

"По ходу решаются вопросы расширения полномочий президента, решаются очень острые юридические вопросы. Которые возникали для Украины в связи с неопределенностью статуса и нашего отношения к Донбассу. Прежде всего, признание России страной-оккупантом, страной-агрессором – это то, с чем президент будет идти к правым, с чем он будет идти к жителям Запада Украины, которые вместе с пенсионерами являются ключевым президентским электоратом, благодаря которому президент собирается выигрывать выборы (это он демонстрирует и своей гуманитарной политикой, и социальной политикой, и много чем другим)", — пояснил Бортник.

Признание территорий ОРДЛО оккупированными, отметил эксперт, означает отказ Украины от своего правового суверенитета над этими территориями в части ответственности.

Также политолог назвал "вишенку на тортике" поданных президентом законопроектов.

"Порошенко обещал закончить АТО, Россия требует завершить АТО, вот президент и выполнил это обещание. Теперь у нас будет то же АТО, но под другим названием — самооборона украинского государства. Не будет названия антитеррористическая операция. И это может быть использовано, как и в минском диалоге, так в электоральной стратегии президента, который будет рассказывать, что армия усилилась, смотрите, мы даже АТО завершили. Но, к сожалению, это будет пат — я более чем в этом уверен. Хотя, конечно, отмена АТО потенциально создает условия для возможной коммуникации с так называемыми ЛНР/ДНР. Поскольку с террористами не говорят — их уничтожают, а теперь уже получаются уже не террористы, и можно будет с ними договариваться, и экономические связи возможно будет восстанавливать", — заключил Бортник.

Для внутреннего пользования и для США

А политический аналитик Дмитрий Корнейчук объясняет, почему законопроектов именно два.

"Во-первых, ему (Порошенко) необходимо было сохранить лицо перед своими избирателями и показать, что он "не сдает" свои позиции Путину по требованию Вашингтона. Ведь Порошенко идет на выборы как антироссийский президент", — сказал эксперт.

Читайте также — Рудяков: законы о реинтеграции Донбасса имеют очень высокую цену для власти

Именно поэтому, отмечает аналитик, в законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" долго и нудно расписывается про российскую оккупацию на Донбассе, про механизмы противостояния "агрессии", прописывается использование армии.

По мнению политтехнолога, Порошенко должен был по указанию Вашингтона продлить действие Закона об особом статусе Донбасса, являющегося основой минских соглашений.

"Что Порошенко и сделал во втором законопроекте "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлив на год закон об особом статусе. Иными словами, вся общественность должна обсуждать первый закон, для этого и предназначенный. Хотя вся спецоперация делалась именно для второго. Мы видим, что "Большая сделка" Трампа-Путина, частью которых и является "перезапуск" выполнения минских соглашений, пока успешно продвигается", — констатировал Корнейчук.