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    В ПАСЕ хотят срочно обсудить ситуацию в Каталонии

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    По словам собеседника агентства, "поступило предложение о проведении срочных дебатов (с возможным принятием резолюции) по теме "Необходимость политического решения кризиса в Каталонии".
    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Susana Vera

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В ПАСЕ предлагают на открывающейся на следующей неделе сессии рассмотреть ситуацию в испанской Каталонии, сообщили РИА Новости в аппарате организации.

    Флаг Испании
    Associated Press Daniel Ochoa de Olza
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    По словам собеседника агентства, "поступило предложение о проведении срочных дебатов (с возможным принятием резолюции) по теме "Необходимость политического решения кризиса в Каталонии".

    Он обратил внимание на то, что "решение о включении в повестку сессии этого предложения будет принято в понедельник".

    Планируется, что вначале этот вопрос рассмотрит уставной орган Ассамблеи — Бюро, затем ПАСЕ проголосует за всю повестку дня сессии. После голосования ПАСЕ примет решение о направлении доклада по этой теме в одну из профильных комиссий Ассамблеи.

    Ранее пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что тема текущей ситуации в Каталонии поднималась на заседании уставного органа Совета — комитета министров.

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    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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    На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

    Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

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