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    МВФ предупредил Испанию о рисках для экономики из-за кризиса в Каталонии

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    Международный валютный фонд предупредил Испанию о том, что "региональные движения независимости могут усугубить экономическую и политическую неопределенность".
    Международный валютный фонд
    Associated Press Cliff Owen

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Международный валютный фонд (МВФ) предупредил Испанию о том, что политическая напряженность в Каталонии после проведения референдума о независимости может понизить инвестиционное и потребительское доверие в стране, сообщает издание Pais.

    "Считаем, что нынешние перспективы для Испании позитивные. Но если продолжится (кризис — ред.), политическая напряженность в Каталонии может понизить инвестиционное и потребительское доверие", — приводит издание слова специалиста по экономике МВФ в Испании Андреа Шаехтер (Andrea Schaechter).

    МВФ также отмечает, что "региональные движения независимости могут усугубить (экономическую и политическую — ред.) неопределенность". "Проанализировав возможные риски, МВФ пришел к выводу, что из-за "политической неопределенности могут ослабнуть инвестиции и потребление товаров", — сообщает издание.

    Флаг Испании
    Associated Press Daniel Ochoa de Olza
    Испания: "ход королем" против Каталонии

    Совет министров Испании на заседании в пятницу принял закон, который облегчает перенос юридического адреса из Каталонии в другие испанские регионы. В четверг поменять юридическую прописку из Каталонии в Аликант решил крупный банк Sabadell, также этот вариант рассматривает один из крупнейших банков Испании CaixaBank. Ранее о планах переноса штаб-квартиры из Барселоны в Мадрид объявили биофармацевтическая компания Oryzon и телекоммуникационная компания Eurona.

    Страховая компания Catalana Occidente также сообщает, что планирует "принять соответствующие меры в интересах клиентов, сотрудников и акционеров". Кроме того, как сообщают испанские СМИ со ссылкой на свои источники в компании, налоговую прописку может поменять и испанская автомобилестроительная компания, входящая в состав Volkswagen Group.

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    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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    На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

    Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

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