В течение 48 часов Каталония провозгласит независимость – Решмедилова

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Референдума в Каталонии может иметь серьезные последствия, испанским властям и политикам Евросоюза сложно будет не считаться с результатами волеизъявления жителей региона. Об этом сказала на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, ведущий аналитики Международного информационно-аналитического центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова.

В Каталонии в воскресенье 1 октября прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.

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Политолог напомнила о предварительных результатах: за независимость Каталонии, высказались более двух миллионов человек, "нет" сказали 186,5 тыс человек. По ее словам, для понимания результатов нужно помнить о том, что все население Капталонии составляет 7,5 млн человек, право голоса имеют 5,3 млн человек.

"Соответственно, цифры… говорят о том, что явка высокая", — отметила Решмедилова, подчеркнув, что это не первая попытка каталонцев провести референдум — "и из всех попыток эта самая многочисленная".

Для сравнения — в 2009 году в подобном референдуме проголосовали порядка 30% населения региона, тогда "да" независимости сказали 94% принявших участие в голосовании.

"Мнение свое каталонцы не меняют, а вот явка сейчас явно повысилась", — констатировала эксперт, добавив, что запущенный Мадридом силовой сценарий "запустил как раз максимально протестный электорат".

REUTERS Vincent West Протесты против запрета референдума в Каталонии

Силовой сценарий — это не только газ, дубинки и резиновые пули, Решмедилова напомнила и о других предпринятых центральной властью мерах: опечатанные участки, заблокированные счета, прекратившие работу типографии (каталонцам пришлось запустить сценарий с электронными бюллетенями)… Все это вызывало недовольство граждан. Дубинки тоже сыграли свою роль — количество пострадавших приближается к тысяче, полиция Каталонии сообщала о троих погибших.

"Если есть уже и погибшие, то градус (противостояния — Ред.) крайне высок", — отметила эксперт.

По мнению Решмедиловой, "референдум можно считать состоявшимся, значит, в течение 48 часов Каталония, скорее всего, провозгласит независимость".

Политолог подчеркнула, что уже сейчас наблюдатели имеют дело с двумя "параллельными реальностями": Мадрид говорит о законности действий полиции, о том, что черту никто не переходил, а тиражируемые в сетях снимки сфабрикованы; со своей стороны, сторонники референдума "уже заявили: вчера Испания потеряла Каталонию — после резиновых пуль, после газа".

Решмедилова отметила, что развитие ситуации во многом будет зависеть от того, есть ли у Каталонии сильные союзники. Пока их не видно… Но в эффективности борцов за независимость региона могут быть заинтересованы достаточно сильные игроки, добивающиеся ослабления ЕС. В связи с этим политолог обратила внимание не то, как освещала референдум CNN — "которая часто поет в унисон с позицией господина Сороса…".

Европейские политики будут действовать осторожно, ведь Каталония может стать фактором, подрывающим стабильность Евросоюза и европейской валюты, привести к "эффекту домино" — в Европе есть и другие регионы, жаждущие независимости (например, Корсика).

Поэтому власти ЕС будут действовать осторожно, полагает эксперт. Однако, по ее словам, в любом случае, высокая явка на каталонском референдуме не позволит совсем не считаться с мнением жителей Каталонии — "не получится".

Напомним, испанская полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков.

В столкновениях между полицией и гражданами со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.