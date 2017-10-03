наверх
03.10.201712:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Интервью

    В течение 48 часов Каталония провозгласит независимость – Решмедилова

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (89)

    (обновлено: )24210
    В эффективности борцов за независимость Каталонии могут быть заинтересованы достаточно сильные игроки, добивающиеся ослабления ЕС и европейской валюты, считает политолог Александра Решмедилова.
    Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Референдума в Каталонии может иметь серьезные последствия, испанским властям и политикам Евросоюза сложно будет не считаться с результатами волеизъявления жителей региона. Об этом сказала на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, ведущий аналитики Международного информационно-аналитического центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова.

    В Каталонии в воскресенье 1 октября прошел референдум по вопросу независимости автономии от Испании, который Мадрид назвал незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны. По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. На ряде участков проходило изъятие документов, случилась столкновения между полицией и людьми, пострадали 844 человека и 33 сотрудника правоохранительных органов. Однако на ряде участков голосование все же прошло.

    Читайте также: Референдум в Каталонии. При чем здесь Донбасс?

    Политолог напомнила о предварительных результатах: за независимость Каталонии, высказались более двух миллионов человек, "нет" сказали 186,5 тыс человек. По ее словам, для понимания результатов нужно помнить о том, что все население Капталонии составляет 7,5 млн человек, право голоса имеют 5,3 млн человек.

    "Соответственно, цифры… говорят о том, что явка высокая", — отметила Решмедилова, подчеркнув, что это не первая попытка каталонцев провести референдум — "и из всех попыток эта самая многочисленная".

    Для сравнения — в 2009 году в подобном референдуме проголосовали порядка 30% населения региона, тогда "да" независимости сказали 94% принявших участие в голосовании.

    "Мнение свое каталонцы не меняют, а вот явка сейчас явно повысилась", — констатировала эксперт, добавив, что запущенный Мадридом силовой сценарий "запустил как раз максимально протестный электорат".

    REUTERS Vincent West
    Протесты против запрета референдума в Каталонии

    Силовой сценарий — это не только газ, дубинки и резиновые пули, Решмедилова напомнила и о других предпринятых центральной властью мерах: опечатанные участки, заблокированные счета, прекратившие работу типографии (каталонцам пришлось запустить сценарий с электронными бюллетенями)… Все это вызывало недовольство граждан. Дубинки тоже сыграли свою роль — количество пострадавших приближается к тысяче, полиция Каталонии сообщала о троих погибших.

    "Если есть уже и погибшие, то градус (противостояния — Ред.) крайне высок", — отметила эксперт.

    По мнению Решмедиловой, "референдум можно считать состоявшимся, значит, в течение 48 часов Каталония, скорее всего, провозгласит независимость".

    Политолог подчеркнула, что уже сейчас наблюдатели имеют дело с двумя "параллельными реальностями": Мадрид говорит о законности действий полиции, о том, что черту никто не переходил, а тиражируемые в сетях снимки сфабрикованы; со своей стороны, сторонники референдума "уже заявили: вчера Испания потеряла Каталонию — после резиновых пуль, после газа".

    Решмедилова отметила, что развитие ситуации во многом будет зависеть от того, есть ли у Каталонии сильные союзники. Пока их не видно… Но в эффективности борцов за независимость региона могут быть заинтересованы достаточно сильные игроки, добивающиеся ослабления ЕС. В связи с этим политолог обратила внимание не то, как освещала референдум CNN — "которая часто поет в унисон с позицией господина Сороса…".

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Референдум в Каталонии: забудьте о прежней Испании и... Европе

    Европейские политики будут действовать осторожно, ведь Каталония может стать фактором, подрывающим стабильность Евросоюза и европейской валюты, привести к "эффекту домино" — в Европе есть и другие регионы, жаждущие независимости (например, Корсика).

    Поэтому власти ЕС будут действовать осторожно, полагает эксперт. Однако, по ее словам, в любом случае, высокая явка на каталонском референдуме не позволит совсем не считаться с мнением жителей Каталонии — "не получится".

    Напомним, испанская полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков.

    В столкновениях между полицией и гражданами со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844. На ряде участков голосование все же прошло. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон после референдума заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Александра Решмедилова
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Сергей Шабовта. Архивное фото
    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе
    Тушение пожара ГСЧС
    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья
    Школьник с букварем у доски
    Реформа образования: необратимые последствия