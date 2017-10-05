Мадрид назвал условие для начала диалога с правительством Каталонии

КИЕВ, 5 окт – РИА Новости Украина. Правительство Испании не будет вести никаких переговоров, в том числе через посредников, пока власти Каталонии не вернутся в русло закона, заявил кабинет министров Испании.

"Переговоры в демократии имеют только один путь, путь закона. Если господин Пучдемон (Карлес Пучдемон – глава правительства Каталонии – ред.) хочет говорить или вести переговоры, или хочет отправить посредников, он прекрасно знает, что надо в первую очередь сделать – вернуться в русло закона, которое он никогда не должен был покидать", — говорится в сообщении испанского правительства. Там подчеркнули, что власти Испании не будут "вести переговоры ни о чем незаконном, не поддадутся на шантаж".

"Он (Пучдемон – ред.) уже нанес огромный ущерб своими незаконными действиями, он должен перестать угрожать разрывом и начать говорить со всеми каталонскими политическими партиями, чьи права он растоптал", — заявили в испанском правительстве.

Правительство раскритиковало заявление Пучдемона, обращенное к королю Фелипе VI, о том, что глава государства "намеренно проигнорировал мнение миллионов каталонцев". "Эта критика свидетельствует, что господин Пучдемон не только против закона, но и вне реальности. Сегодня вечером он потерял возможность вернуть Каталонию в поле совместного сосуществования и закона", — говорится в документе.

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В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".