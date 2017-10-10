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    Президент Чехии предложил компенсировать Украине потерю Крыма

    (обновлено: )1622102
    Президент Чехии Милош Земан признал незаконность присоединения Крыма в России, но заявил, что "вопрос решен". Чешский лидер добавил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война".
    Президент Чехии Милош Земан
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Президент Чехии Милош Земан считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предлагает решить вопрос с помощью выплат Украине. Об этом он заявил в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает "Европейская правда".

    "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом", — подчеркнул он.

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    Земан признал незаконность присоединения Крыма в России, но заявил, что "вопрос решен".

    "Крым — это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)", — приводит издание слова чешского лидера.

    Президент Чехии добавил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война".

    Он, в частности, процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука: "Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну".

    В связи с этим Земан сделал вывод, что "война" неизбежна также при сохранении усилий Украины для возвращения Крыма.

    "Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять", — обратился он к депутатам.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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