В Киеве заявили, что Россия "заселяет Крым народами Сибири"

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз заявила, что Россия принудительно предоставляет в Крыму гражданство РФ и "заселяет полуостров народностями Сибири".

По ее словам, украинская делегация на очередной сессии ПА НАТО, которая происходит в Бухаресте, акцентировала внимание ассамблеи на вопросах "милитаризации Крыма".

"В ходе обсуждения, которое продолжается, мы акцентировали внимание ПА НАТО на вопросах милитаризации Крыма, нарушении прав и свобод на полуострове оккупантами, принудительном предоставлении крымчанам гражданства России, заселению народностями Сибири", — написала Фриз на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, украинцы Крыма связывают свое будущее, безопасность и благополучие с Россией.