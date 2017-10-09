Порошенко надеется, что Турция войдет в группу по возвращению Крыма

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает, что Турция войдет в международную группу по возвращению Крыма.

Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает телеканал "112 Украина".

"К сожалению, несмотря на все мирные инициативы, усилия, в том числе в рамках нормандского формата, агрессия РФ против Украины продолжается, как и оккупация украинского Крыма. Вместе с президентом Эрдоганом мы отметили недопустимость ситуации в сфере прав человека в Крыму, которая постоянно ухудшается из-за репрессивных действий оккупационной власти. Обыски и аресты, притеснения и преследования, запугивания и вытеснения всех, кто не согласен с оккупацией или политикой захватчиков стали обыденностью, к сожалению, в оккупированном Крыму", – отметил он.

По словам Порошенко, Украина и Турция договорились координировать действия по защите прав и свобод граждан Украины в рамках международных механизмов, в том числе и мониторинговых.

facebook.com/svyatoslav.tsegolko Петр Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

"Мы также рассчитываем на привлечение Турции к Международной группе друзей с деоккупации Крыма, идею о формировании которой я озвучил с трибуны ООН в Нью-Йорке", – отметил он.

"Во время наших переговоров я также подчеркнул, что попытка РФ легализовать оккупацию по тому или иному пути обречена на провал. Ведь все в мире понимают, что международное право на то и международное право, чтобы его уважали", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, украинцы Крыма связывают свое будущее, безопасность и благополучие с Россией.