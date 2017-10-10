Крым о сотрудничестве с украинскими диаспорами. Будет продолжаться

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости Украина. Крым продолжит сотрудничество с украинскими диаспорами, нацеленными на дружбу с Россией, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Крым посетили представители украинских диаспор из Украины, России, Польши, Болгарии, Белоруссии, Италии, Молдавии, Латвии.

"Это первый шаг. Мы собрались, поговорили. Увидели, что интерес к теме очень большой. Сделан очень важный шаг к консолидации украинцев, которые настроены в пользу дружбы и братства с Россией, сохранения нашей исторической, совместной цивилизации, сохранения того, что нарабатывалось многими веками между нашими народами", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, подобный форум будет проводиться на ежегодной основе. "Мы его будем расширять, развивать и, возможно, в перспективе сойдем до созыва более крупных конференционных или съездовых форматов", — сказал Мурадов.