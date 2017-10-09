В Крыму ответили на обвинение Киева в заселении полуострова сибиряками

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости Украина. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что обвинение Киева в принудительном предоставлении крымчанам российского гражданства и заселении полуострова народами Сибири выглядит абсурдно, сообщают РИА Новости.

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"Это странное и абсурдное заявление. Придумать можно все что угодно, хоть на Луну переселять, но это выдумки чистой воды. Никто и никого в России насильно не переселяет и не может переселять, потому что Россия – это демократическое государство и этническими чистками не занимается", — сказал РИА Новости Мурадов.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ирина Фриз обвинила российские власти в принудительном предоставлении крымчанам гражданства России и заселении народами Сибири.