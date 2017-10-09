наверх
09.10.201722:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Крыму ответили на обвинение Киева в заселении полуострова сибиряками

    (обновлено: )46640
    Как отметили власти Крыма, "придумать можно все что угодно, хоть на Луну переселять, но это выдумки чистой воды". По словам вице-премьера крымского правительства, "никто и никого в России насильно не переселяет".
    Крым. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 окт – РИА Новости Украина. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что обвинение Киева в принудительном предоставлении крымчанам российского гражданства и заселении полуострова народами Сибири выглядит абсурдно, сообщают РИА Новости.

    Читайте также: Крым, Донбасс и… Каталония: такие разные судьбы

    "Это странное и абсурдное заявление. Придумать можно все что угодно, хоть на Луну переселять, но это выдумки чистой воды. Никто и никого в России насильно не переселяет и не может переселять, потому что Россия – это демократическое государство и этническими чистками не занимается", — сказал РИА Новости Мурадов.

    Ранее депутат Верховной Рады Украины Ирина Фриз обвинила российские власти в принудительном предоставлении крымчанам гражданства России и заселении народами Сибири.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Бабкин
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Указатель в сторону Луганска, Донецка и Харькова. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Протесты в Барселоне
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись