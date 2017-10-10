Тюрьма по тебе плачет. Срок за поездку в РФ - очередной сюрприз от СБУ

Анна Лаба, РИА Новости Украина

О своем желании запретить въезд в Российскую Федерацию депутатам Верховной Рады глава СБУ Василий Грицак заявил начале сентября. Сказано — сделано.

Юристы СБУ подготовили подготовили законопроект об ограничении визитов в Россию политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям и после общественного обсуждения намерены внести его в парламент. В Уголовный кодекс внесут правки, согласно которым за поездки в РФ политиков и чиновников "с целью нанесения вреда интересам Украины" будут наказывать лишением свободы до трех лет. А если чиновник побывал в России повторно или "по предварительному сговору группой лиц", то небо в клеточку он будет наблюдать от трех до шести лет.

"Такой закон позволит более эффективно противодействовать гибридной войне, проводимой страной-агрессором против Украины”, — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

СБУ предложила украинцам вносить свои предложения в данный законопроект. Среди самых радикальных предложений, которые уже успели сделать украинцы на странице СБУ в Facebook, не ограничиваться уголовной ответственностью, а лишать подобных "отщепенцев" пенсий, стипендий, и вообще украинского гражданства.

А нас за что?

Украинский политолог и журналист Янина Соколовская, получившая известность в России благодаря участию в политических ток-шоу на разных телевизионных каналах, считает подобные законы нарушением прав человека и попыткой ввести "железный занавес". Она сомневается, что запрет может в действительности появиться, и все это не более чем очередная пиар-история, в которую будет вноситься миллион поправок, и которая ни к чему не приведет.

"Поездки в Россию, во-первых, находятся на совести каждого человека — каждый для себя решает, ехать или нет. Что касается уголовной ответственности, то я не знаю прецедентов даже в отношениях США и Ирана, или США и Северной Кореи, чтобы со стороны США вводилась уголовная ответственность за посещение американцами данных стран. То есть, это просто невозможно. И я надеюсь, что все-таки наша Верховная Рада не настолько некомпетентна, чтобы голосовать за такие вещи. Тем более, что под эту историю действительно подложена мина двойного действия, поскольку до сих пор не прояснено, кто такие общественные деятели. То есть, если в СБУ считают, что конкретный человек ездит для того, чтобы получать какие-то, условно говоря, инструкции на подрыв украинской государственности, они должны это доказать в суде. Если люди ездят, как, допустим, я, как Вадим Карасев на телешоу, чтобы отстаивать украинскую позицию и подрывать агрессорско-тоталитарный режим изнутри — это другая история!" — сказала Соколовская РИА Новости Украина.

Иран

Действительно, подобная практика запретов существует сегодня, пожалуй, только в Иране, где еще в 1979 году был принят Закон о паспортах. В нем, в частности, перечислены те страны, куда иранские граждане имеют право ездить без ограничений, а также те государства, для визита в которые требуется разрешение властей. В настоящий момент правом поехать в Израиль обладают лишь те лица, которые получили соответствующее разрешение по линии министерства иностранных дел Ирана. В 2011 году иранский Меджлис ужесточил наказание за самовольное посещение Израиля: гражданин страны, посещающий Израиль, приговаривается к тюремному заключению от 2 до 5 лет, кроме того у него отбирают иностранный паспорт сроком от 3 до 5 лет.

США

С 1 сентября США ввело запрет на посещение Северной Кореи. Запрет распространяется на всех американцев и вводится на ближайший год. В течение этого времени американские паспорта будут недействительны для визитов в КНДР. Исключения могут быть сделаны для журналистов и сотрудников гуманитарных миссий, в частности международного и американского Красного Креста, но для этого нужно оформить паспорт со специальным разрешением. Такое решение было принято после печального случая со студентом Отто Уормбиром, которого год продержали в северокорейской тюрьме, а затем отпустили, но вскоре он умер. Так что запрет вызван заботой государства о жизни, и здоровье и безопасности собственных граждан, тем более, что уголовной ответственностью за посещение Северной Кореи никто американцам не грозит.

Абсолютный бред

Юристы дают весьма нелестную оценку подготовленному СБУ законопроекту. Адвокат Татьяна Монтян назвала законопроект полным и абсолютным бредом.

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"Когда внесут в Раду, тогда и будем говорить. Хотя от наших дебилов можно ожидать всего, чего угодно, и я не удивлюсь, абсолютно ничему. Сами они великолепно летают в Россию, поворачивая в районе Гомеля, делая вид, что летают не напрямую, а несчастным людям, вместо того чтобы утром полететь в Москву, а вечером вернуться, приходиться по шесть часов тусить в аэропортах или ночевать во всяких Прибалтиках и Молдавиях. От всего этого выиграли исключительно прибалтийские, молдавские, белорусские аэропорты и компании, которые каждый день благословляют наших дебилоидов, которые дали им возможность заработать. Что касается лично меня, то извините, мне нужно в Россию по делам, по уголовным — у меня работа такая. Они что, запретят мне заниматься моей работой? Пока все это обсуждать нечего, пока все это сказки, но у нас удивляться ничему не приходится. Но что наши СБУ представляют из себя на самом деле, видели все, когда какой-то человек без паспорта прорвал границу", — сказала Монтян.

Более того, законопроект нарушает не только Конвенцию о защите прав и основных свобод человека, но и противоречит Конституции Украины.

"Как и большинство законопроектов, которые в последнее время готовятся, данный законопроект не выдерживает никакой критики в связи с тем, что к уголовной ответственности пытаются привлечь лиц, которые якобы "с целью нанесения вреда Украине" выезжают в Российскую Федерацию, при этом относятся к определенному перечню лиц. На мой взгляд, сама формулировка позволяет привлекать к уголовной ответственности любое лицо, например, любого чиновника, который поездкой к маме в Россию может подорвать доверие к государству Украина. Кроме того, с принятием данного закона необходимо будет урегулировать, что является "вредом". Опять же, каким образом получать разрешение для выезда в Российскую Федерацию? Как проверять, что вы, съездив в Россию, не нанесли вред?" — сказал РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

У адвоката сложилось впечатление, что таким образом СБУ фактически будет шантажировать чиновников и требовать от них либо принятия незаконных решений, либо делать их "стукачами" и доносчиками.

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"В свете того, что у нас до сегодняшнего момента не урегулирован вопрос так называемой "гибридной войны", и этой "гибридной войной"наши чиновники, и военнослужащие, в том числе и СБУ, прикрывают все свои непроработки, свой непрофессионализм, до момента каких-то конкретных вещей, связанных со взаимоотношениями Украины и Российской Федерации, принятие такого законопроекта будет нарушать как Конституцию Украины, так и нормы Конвенции о защите прав и основных свобод", — подчеркнул Кравец.