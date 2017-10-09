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    Турция поддерживает суверенитет Украины, включая Крым - Эрдоган

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    Во время встречи с украинским коллегой Тайип Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и "не признает незаконную аннексию Крыма".
    Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Украины Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко договорился скоординировать действия по вопросам безопасности в черноморском регионе.

    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Сайт президента Украины
    Порошенко и Эрдоган: как прошла встреча двух президентов

    Эрдоган в понедельник, 9 октября,  находится с официальным визитом в Киеве.

    "Мы обсудили международные региональные вопросы, которые касаются наших стран, в том числе вопросы безопасности черноморского региона. Мы с моим другом (с Порошенко — ред.) договорились действовать скоординировано в этих вопросах", — сказал Эрдоган на совместном брифинге с Порошенко, комментируя результаты переговоров.

    Эрдоган также заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и "не признает незаконную аннексию Крыма".

    "Я еще раз заверил Порошенко, что Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидацию", — добавил он.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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