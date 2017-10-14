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    Политика

    Кравчук: пока Россия не развалится, вернуть Донбасс и Крым не получится

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (215)

    (обновлено: )93
    По мнению первого президента Леонида Кравчука, Украина не может строить планы по возвращению территорий, зная, что Россия влияет прямо, военно и через внешние факторы.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Россия должна развалиться под влиянием внутренней и внешней ситуации, только тогда планы Украины вернуть Крым и часть Донбасса станут реальными, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. 

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    "В 1953 году Крым вызвал к себе Хрущева. Вышли люди и сказали, что "мы жить здесь так не можем, так как все голодные". Хрущев, не останавливаясь в Крыму, заехал в Киев, взял в поезд первого секретаря ЦК компартии Украины Кириченко и повез в Москву. Там политбюро ЦК КПСС приняло решение о передаче Крыма Украине, потому что народ Крыма не захотел жить с Россией", — напомнил Кравчук в эфире телеканала ZIK.

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    "В мое время, в 1991 году в конце октября, мы вместе с Горбачевым решали вопрос, как быть с Советским Союзом. Это могла быть федерация или конфедерация. А уже в декабре Союза не стало. Прошло два месяца. К чему я это говорю. Если Россия не сможет влиять на ситуацию, а мы к этому должны идти, то наши планы по Донбассу и Крыму будут реальными. Пока Россия будет влиять и пока ее не остановят, а мое мнение заключается в том, что Россия должна развалиться под влиянием внутренней и внешней ситуации", — считает бывший президент.

    По мнению Кравчука, Украина не может строить планы, зная, что Россия влияет прямо, военно и через внешние факторы. В то же время он призвал представителей власти к терпению и к диалогу с народом.

    "Народ должен готовиться к тому, чтобы выйти на победу. Мы выйдем, но откровенно скажу, я не знаю когда. Призываю к круглым столам, начать говорить с народом открыто", — подчеркнул политик.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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