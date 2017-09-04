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    Решение правильное: сын Хрущева рассказал, почему его отец отдал Крым Украине

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (171)

    (обновлено: )1289510
    Как рассказал Сергей Хрущев, никакой политики не было. Это было "решение структурное и правильное". Он также добавил, что после этого Крым начал возрождаться, сажали много винограда.
    Набережная Ялты
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Сын Никиты Хрущева Сергей, являющийся профессором университета Брауна в США, рассказал, почему его отец в 1954 году отдал Крым Украине, выразив мнение, что за этим не было никакой политики.

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    "Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой и, самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом, и передали Украине, так же, как передавали многие регионы", — цитирует Хрущева сайт телеканала "112 Украина".

    По его словам, "никакой политики не было, никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию, даже подарка моей маме, которая родилась на западной Украине". "Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, сажали много винограда", — добавил Хрущев.

    Смотрите также: Начало установки арки Крымского моста. Кадры беспилотника

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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