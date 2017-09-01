Россиянка сорвалась со скалы в Крыму во время селфи

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Туриста из Ростова сорвалась со скалы в Крыму, куда отправилась делать селфи, сообщает пресс-служба крымского Министерства чрезвычайных ситуаций.

Инцидент произошел вечером в четверг в районе мыса Капчик. К месту происшествия была направлена дежурная смена спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", а также медики скорой помощи.

"По прибытии спасатели приступили к поисковым работам, по итогу которых пострадавшая, 1992 г.р., жительница г. Ростов, была обнаружена на южной стороне мыса Капчик с явными признаками перелома ключицы, травмой спины и множественными ссадинами по телу", — говорится в сообщении.

Как выяснилось, группа молодых людей, отдыхающих в Крыму, отправились на прогулку в можжевеловую рощу на мысе Капчик. Одна из туристок решила подняться, чтобы сделать селфи. В результате неосторожности девушка поскользнулась и упала с высоты 5-7 метров.

Пострадавшей оказали медицинскую и психологическую помощь.

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