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    Происшествия

    Россиянка сорвалась со скалы в Крыму во время селфи

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    По информации МЧС Крыма, пострадавшая жительница Ростова, была обнаружена на южной стороне мыса Капчик с явными признаками перелома ключицы, травмой спины и множественными ссадинами по телу.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Туриста из Ростова сорвалась со скалы в Крыму, куда отправилась делать селфи, сообщает пресс-служба крымского Министерства чрезвычайных ситуаций.

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    Инцидент произошел вечером в четверг в районе мыса Капчик. К месту происшествия была направлена дежурная смена спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас", а также медики скорой помощи.

    "По прибытии спасатели приступили к поисковым работам, по итогу которых пострадавшая, 1992 г.р., жительница г. Ростов, была обнаружена на южной стороне мыса Капчик с явными признаками перелома ключицы, травмой спины и множественными ссадинами по телу", — говорится в сообщении.

    Как выяснилось, группа молодых людей, отдыхающих в Крыму, отправились на прогулку в можжевеловую рощу на мысе Капчик. Одна из туристок решила подняться, чтобы сделать селфи. В результате неосторожности девушка поскользнулась и упала с высоты 5-7 метров.

    Пострадавшей оказали медицинскую и психологическую помощь.

    Ранее полиция Харькова сообщила, что 30-летний мужчина сорвался с крыши школы и разбился насмерть.

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