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    Политика

    Порошенко требует прекратить нападения на украинскую церковь в Крыму

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (169)

    (обновлено: )11103
    Президент Украины назвал неприемлемым нападение на храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко требует прекратить нападения на украинскую церковь в Крыму.

    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Война и мир, Филарет и УПЦ

    Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с предстоятелями церквей.

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    Порошенко назвал неприемлемым нападение на храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.

    "Мы должны защищать и свое государство, и своих граждан, и свою веру, так же, кстати, как защищать украинскую церковь, на которую на днях совершено нападение в оккупированном Крыму. Мы не собираемся с этим ни мириться, ни принимать. И требуем прекратить действия против украинской церкви", — подчеркнул Порошенко.

    Ранее сообщалось, что ситуация вокруг Храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ Киевского патриархата в центре Симферополя связана с хозяйственно-правовыми вопросами, работу самой церкви никто не блокировал.

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