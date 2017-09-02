КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко требует прекратить нападения на украинскую церковь в Крыму.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с предстоятелями церквей.

Читайте также: Washington Times: как Трамп добивается успеха в сделке по Украине

Порошенко назвал неприемлемым нападение на храм Святых равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.

"Мы должны защищать и свое государство, и своих граждан, и свою веру, так же, кстати, как защищать украинскую церковь, на которую на днях совершено нападение в оккупированном Крыму. Мы не собираемся с этим ни мириться, ни принимать. И требуем прекратить действия против украинской церкви", — подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что ситуация вокруг Храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ Киевского патриархата в центре Симферополя связана с хозяйственно-правовыми вопросами, работу самой церкви никто не блокировал.