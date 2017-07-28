Война и мир, Филарет и УПЦ

Иван И. Иванов, для РИА Новости Украина

Во время состоявшегося в канун Дня крещения Руси многотысячного Крестного хода УПЦ полицейские из оцепления переговаривались друг с другом: сегодня много работы, а завтра еще и филаретовцы пойдут… но людей гораздо меньше будет.

Так и произошло: организованный "Киевским патриархатом" Крестный ход в пятницу был малочисленным.

"Как видно по съемкам с камеры наблюдения на ул. Владимирской, одну точку вся колонна паломников-мирян проходила менее чем за три минуты", — отметили на сайте "Союза православных журналистов" (СПЖ).

Еще одно отличие: много людей в камуфляжной форме — по сообщениям украинских СМИ, это участники АТО и военные капелланы. Если вспомнить звучавшие ранее воинственные призывы и недвусмысленные действия в поддержку АТО руководства "Киевского патриархата", удивляться этому не приходится.

Верующие УПЦ молились о мире, о том, чтобы закончилась война. Приглашал и руководителей государства на молебен — те не пришли (были лишь некоторые депутаты из "Оппозиционного блока").

Украинское фото Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве

Сам Филарет после молебна на Владимирской горке заявил о стремлению к миру, но пояснил: мир в УПЦ КП не так понимают, как понимают его в УПЦ.

"Мы имеем в виду мир в демократическом независимом государстве — такой мир мы хотим. Они (верующие УПЦ — Ред.) хотят мир, но в составе Российской империи. В этом и разница между нами", — сказал Филарет.

Он также рассказал, что верующим УПЦ КП "нужна свобода, демократия, правда", а вот верующим УПЦ "нужно рабство, потому что они привыкли к рабству".

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Довольно странное высказывание, вряд ли способствующее укреплению мира и гражданского согласия: объявить миллионы сограждан "рабами", поскольку есть расхождения в вопросах веры (что там в Евангелиях о демократии?).

Но согласия и так нет. Основной причиной отсутствия какого-либо диалога в УПЦ считают действия представителей "Киевского патриархата".

"О каком диалоге можно говорить, если у нас захватывают храмы, наших верующих силой выбрасывают из храмов?" — задал в эфире "Радио Свобода" риторический вопрос заместитель председателя внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Украинское фото Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве

А настоятель Киевского храма святых апостолов Петра и Павла архимандрит Алипий (Светличный) в эфире телеканала NewsONE заявил, что как раз действия "Киевского патриархата" и есть "сепаратизм".

"Киевский патриархат отнимает православные храмы у людей и говорит: это – мое. С какой стати? Это – откровенный сепаратизм. Очень печально, что у нас сейчас поддерживается всяческое предательство. Когда Филарет устроил раскол, один генерал сказал мне: "Я в ваших церковных делах ничего не понимаю, но то, что Филарет предал свою Церковь – говорит для меня многое. Я никогда туда не пойду", — рассказал священнослужитель.

Он также сообщил, что "люди все более откровенно могут говорить о мире, люди соскучились по миру".

"СМИ искусственно разжигают войну. Но сами люди, обычные, простые люди – желают прежде всего мира. Те, кто совсем недавно говорили, что надо воевать – теперь говорят о том, что надо искать возможность примирения. Такая возможность существует – и мы об этом молимся", — заявил архимандрит Алипий.

Официальный Киев явно благосклонен к "Киевскому патриархату". Украинская власть продолжает ратовать за автокефалию — разумеется, преследуя свои политические цели.

Президент Петр Порошенко заявил, что заявил, что официальный Киев ждет от Константинопольского патриархата признания автокефалии Украинской церкви. Чтобы она стала "…духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора".

Отметим, церковь в Украине отделена от государства. Что не мешает руководству страны активно заниматься церковными вопросами.

В УПЦ настроены гораздо более миролюбиво. Что до автокефалии, то Данилевич отметил: она может быть, но — не нужно делать ее "знаменем революции".

По его словам, "автокефалия может быть, но не может быть против кого-то, ведь россияне, как и другие канонические Православные Церкви, являются нашими братьями".

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Что ж, действительно видно, что между канонической Украинской православной церковью и канонически непризнанным "Киевским патриархатом" — дистанция огромного размера…

Напомним, Верховная Рада Рада еще в середине мая планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором" (то есть в России — Ред.), смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти.

Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. В УПЦ считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов. Более десяти тысяч верующих вышли 18 мая к зданию парламента на молитвенное стояние и просили депутатов не принимать антирелизиозные законопроекты

Зампредседателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что парламент пока не будет рассматривать эти законопроекты, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.