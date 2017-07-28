Полиция отчиталась о Крестном ходе в Киеве

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Полиция сообщила, что Крестный ход в Киеве 28 июля прошел и завершился без грубых нарушений.
Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.
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"Мероприятия по случаю Крещения Руси в центре Киева закончились. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Полиция проверяет людей во время Крестного хода в Киеве
Как сообщалось ранее, по данным УПЦ МП, в крестном ходе в четверг в центре столицы приняли участие не менее 100 тысяч человек. В полиции Киева назвали около 15 тысяч участников.