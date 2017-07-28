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    Киев

    Полиция отчиталась о Крестном ходе в Киеве

    Тема:

    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев (20)

    (обновлено: )35
    По данным правоохранителей, мероприятия по случаю Крещения Руси в центре Киева закончились, грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.
    Полиция во время Крестного хода в Киеве
    facebook.com/mvs.gov.ua

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Полиция сообщила, что Крестный ход в Киеве 28 июля прошел и завершился без грубых нарушений.

    Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

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    "Мероприятия по случаю Крещения Руси в центре Киева закончились. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано", — говорится в сообщении.

    facebook.com/mvs.gov.ua
    Полиция проверяет людей во время Крестного хода в Киеве
    facebook.com/mvs.gov.ua
    Полиция во время Крестного хода в Киеве
    facebook.com/mvs.gov.ua
    Полиция во время Крестного хода в Киеве

    Как сообщалось ранее, по данным УПЦ МП, в крестном ходе в четверг в центре столицы приняли участие не менее 100 тысяч человек. В полиции Киева назвали около 15 тысяч участников.

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