Крестный ход в Киеве: УПЦ МП заявила о 100 тысячах верующих

КИЕВ, 27 — РИА Новости Украина. В крестном ходе Украинской православной церковью Московского патриархата, который состоялся в четверг в центре Киева, приняли участие около 100 тысяч верующих, сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.

"Первые подсчеты говорят о том, что в крестном ходе приняли участие не менее 100 тысяч человек", — сказал он на брифинге в четверг в Киево-Печерской лавре.

Ранее полиция озвучила свои подсчеты числа участников шествия, по ее данным, в мероприятии приняли участие около 15 тысяч человек.

В четверг верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры. Планируется, что в монастыре пройдет всенощное бдение.