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    Общество

    Крестный ход в Киеве: УПЦ МП заявила о 100 тысячах верующих

    Тема:

    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев (14)

    (обновлено: )14
    По данным УПЦ МП, в крестном ходе в четверг в центре столицы приняли участие не менее 100 тысяч человек. В полиции Киева назвали около 15 тысяч участников.
    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 — РИА Новости Украина. В крестном ходе Украинской православной церковью Московского патриархата, который состоялся в четверг в центре Киева, приняли участие около 100 тысяч верующих, сообщил управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.

    Крестный ход УПЦ МП в честь Крещения Киевской Руси
    Радіо Свобода, youtube
    Крестный ход УПЦ МП в честь Крещения Киевской Руси. Онлайн-трансляция

    "Первые подсчеты говорят о том, что в крестном ходе приняли участие не менее 100 тысяч человек", — сказал он на брифинге в четверг в Киево-Печерской лавре.

    Ранее полиция озвучила свои подсчеты числа участников шествия, по ее данным, в мероприятии приняли участие около 15 тысяч человек.

    В четверг верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры. Планируется, что в монастыре пройдет всенощное бдение.

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