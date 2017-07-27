Крестный ход в Киеве: город нашпигован силовиками - спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю Дня крещения Руси. На Владимирской горке начался молебен, который возглавил Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Также начался многотысячная крестный ход с чудотворными иконами: от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры.

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Подробнее о торжественных мероприятиях сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

"Розпочалася хресна хода і потрохи вже колона людей з Володимирської гірки виходить на вулицю Трьохсвятительську. Потім відповідно вони мають намір попрямувати до Києво-Печерської лаври.

О 13.00 розпочалася служба божа біля пам'ятника Рівноапостольному князю Володимиру. О 13.20 Патріарх УПЦ МП Онуфрій почав говорити. Його звернення до пастви було неочікувано коротким. Онуфрій розповів про те, що князь Володимир перетворив наш народ з буйного в добрий, завдяки хрещенню Русі, і зараз всі віряни, які зібралися тут на Володимирській гірці, моляться разом, аби жити в любові до Бога і один до одного.

Украинское фото Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре

Нічого про війну на сході України, про гуманітарну ситуацію на сході, і про загиблих на війні патріарх УПЦ МП під час своєї промови не говорив. З відомих осіб, які були тут, на службі божій, я бачив Юрія Бойка. Політик після молебену давав вкрай короткі коментарі.

Один з прихожан, який пробував розмовляти з політиком, казав йому, що загалом політикам з "Опозиційного блоку" треба більше звертати уваги і Бойку також на патріотичне виховання молоді і на фізичне виховання молодих людей.

Слід сказати, що з боку, якщо стежити загалом за службою, яку правили біля пам'ятника Володимиру, деколи складалося враження, що людей зібралося тут можливо трохи більше, ніж десять тисяч людей. Повністю була заповнена сама площадка навколо пам'ятника і було доволі багато людей до сходів, які виводять з парку Володимирська гірка вверх, в напрямку до вулиці Трьохсвятительської.

Також доволі багато людей, щонайменше ніж три-чотири тисячі, розташувалися на верхній площадці біля великого телевізійного монітору, який встановлено біля ротонди зверху, над пам'ятником князю Володимиру.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Крещение Киевской Руси-Украины

Сама хресна хода супроводжується небувалою активністю київських старців – людей, які випрошують гроші у вірян, у паломників. Їх тут дуже багато і чим відрізняються, здається, цьогорічна хресна хода і поведінка старців від, наприклад, минулорічної, це тим, що цього року вони масово вдягнули медичні маски синього кольору, і зараз вони випрошують гроші, як правило, в цих синіх масках.

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Також з точки зору організації цієї хресної ходи, хотілося б сказати, що доволі мало підготовлено туалетів.

Рух в центрі Києва відсутній. Рух Хрещатиком обмежений з боку Бесарабської площі до вулиці Богдана Хмельницького. Далі поліція пропускає лише спецавтомобілі та автомобілі людей, які працюють в центральній частині міста, а також автомобілі держструктур. Є можливість проїхати Хрещатиком ще до вулиці Городецького. Також є можливість проїхати вулицею Михайлівською.

УНИАН Крещение Киевской Руси-Украины

В центральній частині міста небачене скупчення правоохоронних органів. Відділення НГУ та поліцейських стоять через кожні сто метрів. Вони стоять групами по десять людей біля кожного металодетектора. Також доволі багато стоїть поліцейських, це як мінімум по 30-50 людей. При тому біля кожного металодетектору окремо ще чергують нацгвардійці з собаками. Відомо, що хресна хода дійде до Києво-Печерської Лаври, де також буде богослужіння", – повідомив Івасівка.

Ранее спецкор из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что крестный ход в Одессе отменили по настоянию правоохранителей, которые все силы бросили на обеспечение порядка в городе, а безопасность крестного хода гарантировать не могут.