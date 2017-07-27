Крестный ход в Киеве: ожидается до 40 тысяч паломников - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В связи с проведением молебна на Владимирской горке и крестного хода к Киево-Печерской лавре в центре Киева усилены меры безопасности, правопорядок обеспечивают более четырех тысяч правоохранителей.

В центре Киева установили рамки металлоискателей, а Крещатик патрулируют правоохранители.

28 июля Украина отмечает государственный праздник — День крещения Киевской Руси.

В этом году празднования состоятся 27-30 июля. 27 июля крестный ход проведет в Киеве московский патриархат, а 28 июля — УПЦ КП.

Подробнее о том, что происходит в Киеве, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

"Я був одним з тих киян, вміст сумки якого поліція перевірила вже двічі. Контроль доволі швидко відбувається. Поліція у випадку, якщо металодетектор спрацьовує, і у випадку навіть якщо металодетектор не спрацьовує, просить сумки відкривати, доволі уважно зазирають всередину, доволі уважно вивчають вміст.

Звісно є різні ситуації, доволі дивні або незвичні для нашого Києва. Я був свідком, як дві вірянки, які приїхали з провінції, підійшли до поліцейських і з такою доволі провінційною прямотою попросили, аби поліція підсадила їх до якогось водія, "аби той водій підвіз їх до Володимирської гірки". Обійшовши десь три або чотири автівки, які стояли в той час біля поліцейського патруля, та терпляче стукаючи у вікна, жінки переконалися, що ніхто їх підвозити не хоче, і самі повільно потупцяли у бік Європейської площі.

Поліцейські говорять, що багато доволі київських водіїв взагалі нічого не знали про перекриття вулиць, і в спілкуванні з водіями вони зрозуміли, що доволі багато жителів Києва, на жаль, новини не слухали і не знають про сьогоднішню подію в нашому місті.

УНИАН Крещение Киевской Руси-Украины

Хрещатик перекритий, наскільки я зрозумів, поліція не пропускає автівки категорично в зону проведення хресної ходи через те, аби водії не залишали автівки на тротуарах. Це одна з перших вимог поліцейських, тому легкові авто сюди, в центр міста, зараз не пропускають категорично, пропускають лише державних службовців. Також у місце, де проходить хресна хода, пропускають із боку Києво-Печерської Лаври лише автобуси, які приїжджають з паломниками з регіонів, із областей України.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Крещение Киевской Руси-Украины

Треба сказати, що доволі добре хресна хода організована, і напевне, обійшлася у великі гроші. Наприклад, я був свідком, як об 10:55 шість великих автобусів проїхали вулицею Грушевського лише з однієї Запорізької області.

Більшість вірян ідуть сюди, піднімаються від Києво-Печерської Лаври, піднімаються на Володимирську гірку. Треба сказати, що, напевне, організатори прорахували, що людей буде доволі багато, бо, по-перше, сама територія навколо пам'ятника Рівноапостольному Князю-Хрестителю України-Руси Володимиру, по-перше, там буде доволі багато людей. Верхня площадка над самим пам'ятником Володимиру теж розрахована, наскільки видно, на прийом вірян. Тут встановлений доволі такий великий телевізор. І, очевидно, організатори розраховують, що, як мінімум, з'їдеться від 30 до 40 тисяч людей.

Автобуси з вірянами зупиняються біля Українського Дому, далі до Володимирської Гірки поліція їх не пускає. І крутою вулицею вгору піднімаються до пам'ятника князю Володимиру.

А біля самого Українського Дому молоді люди зараз проводять свою акцію протесту проти цієї хресної ходи. Напис "Геть від Москви" і внизу підпис "Микола Хвильовий" — такий транспарант тримають цих 9 молодиків, у руках у них також три національних прапори України. Люди вигукують гасла "Москва смердить", "Не торкайся московських попів, які смердять холуйством" буквально в очі людям, які виходять із автобусів і піднімаються в бік Володимирської Гірки.

Забезпечивши охорону території навколо проведення головної події, поліція на саму територію Володимирської Гірки не зайшла. Тут вже забезпечення порядку — це справа організаторів самої Хресної ходи. І за порядком тут стежать".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Крещение Киевской Руси-Украины

Ранее спецкор из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что крестный ход в Одессе отменили по настоянию правоохранителей, которые все силы бросили на обеспечение порядка в городе, а безопасность крестного хода гарантировать не могут.