День крещения Руси: стотысячный Крестный ход УПЦ

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Молебен на Владимирской горке в Киеве в канун Дня крещения Руси прошел при хорошей погоде: небо затянуло облаками, иногда с неба падали редкие капли, но дождя не было. Солнце выглянуло уже после молебна, когда начался Крестный ход.

Утром движение автотранспорта по некоторым центральным улицам перекрыли, на Крещатике правоохранители установили рамки металлодетекторов. За ними – многочисленные группы полиции, некоторые полицейские – с оружием. На входе вежливо просили раскрыть сумки, интересовались: нет ли при себе ножа или взрывчатых веществ?

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Учитывая опыт состоявшегося в прошлом году Всеукраинского Крестного хода, проведению которого пытались помешать радикалы-националисты, власти предприняли усиленные меры безопасности. Только в центре Киева, по данным МВД, общественный порядок обеспечивали 3500 правоохранителей.

УНИАН Крещение Киевской Руси-Украины

Ранее нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский высказал опасения, что власть "снова начнет провоцировать конфликты".

Без провокаций действительно не обошлось, хотя серьезными их назвать трудно. Так, группа радикалов под желто-синими флагами развернули на ступенях у Украинского дома плакат с надписью "Геть вiд Москви!" и какое-то время выкрикивали что-то неблагожелательное в адрес идущих на молебен, сообщает сайт СПЖ. Верующие в споры с ними не вступали, скандала не вышло.

К Майдану и к Европейской площади один за другим подходили автобусы: на молебен и Крестный ход верующие съехались со всей Украины.

"Зачем это нас фотографируете?" — интересуется мужчина, вышедший из только что прибывшего автобуса.

"Пресса, готовим репортаж" — "Какая пресса?" — "Агентство РИА Новости Украина" — "РИА? А, Винница!" — "Нет, это…" — "Винница, Винница… я знаю РИА. Мы сами из Винницы!" — "Ладно. Много вас приехало?" — "У нас шесть автобусов, это только — что я знаю"…

РИА Новости Украина Евгений Котенко Крещение Киевской Руси-Украины

Автобусы продолжали прибывать: Умань, Конотоп, Тернополь… На другом конце Европейской площади был виден микроавтобус взрывотехнической службы.

Батюшки повели группы верующих вверх, к Владимирской горке. Лица у всех веселые.

К памятнику князю Владимиру пробиться удалось не всем, но для тех, кто остался в парке, был установлен большой экран, все могли видеть трансляцию молебна.

Украинское фото Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре

Молебен возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий. Журналистам он сообщил: в этом году Крестный ход сопровождают 11 чудотворных икон, 6 из которых явлены уже в новейший период, после состоявшегося 25 лет тому назад Харьковского Архиерейского Собора.

По словам Онуфрия, явление этих икон подтверждает правильность сделанного УПЦ выбора.

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После молебна верующие прошли Крестным ходом к Киево-Печерской лавре. По данным УПЦ, в нем приняли участие 100 тысяч человек из всех епархий Украины. Приехали и из других стран – из Молдовы, из Беларуси.

Сам Крестный ход прошел без происшествий. Впереди ехали полицейские машины и автобусы, взрывотехники при помощи зеркал и щупов проверяли закрепленные на столбах у дороги цветники. Подходы с других улиц были перекрыты полицейскими кордонами.

Верующие на это особого внимания не обращали: "Надо, значит – надо. Но… Бог все управит".

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Возле Поклонного креста на улице Грушевского сделали остановку: митрополит и все духовенство помолились за упокой душ тех, кто погиб во время трагических событий 2014 года.

Лавра встретила Крестный колокольным звоном… "За что молились?" — "За что?.. Чтобы мир был".

Чудотворные иконы доступны для верующих в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.