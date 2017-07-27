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    Фотоленты

    Молебен на Владимирской горке и крестный ход с высоты птичьего полета

    Тема:

    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев (16)

    (обновлено: )14820
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Украинское фото
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Украинское фото
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Украинское фото
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Украинское фото
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Украинское фото
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Украинское фото
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Украинское фото
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Украинское фото

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    В четверг верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры. В крестном ходе Украинской православной церковью Московского патриархата приняли участие около 100 тысяч верующих.

    Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.

    Участники шествия зашли на территорию монастыря, где запланирована церковная служба. Планируется, что в четверг в монастыре пройдет всенощное бдение.

    Читайте также: Крестный ход в Киеве: ожидается до 40 тысяч паломников — спецкор

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