Молебен на Владимирской горке и крестный ход с высоты птичьего полета

В четверг верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры. В крестном ходе Украинской православной церковью Московского патриархата приняли участие около 100 тысяч верующих.

Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.

Участники шествия зашли на территорию монастыря, где запланирована церковная служба. Планируется, что в четверг в монастыре пройдет всенощное бдение.

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