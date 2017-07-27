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    Крестный ход в Киеве: верующие прошли по центру города

    Тема:

    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев (14)

    (обновлено: )7720
    Верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры. Участники шествия зашли на территорию монастыря, где запланирована церковная служба.
    Крестный ход УПЦ МП в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Крестный ход, организованный Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) по случаю дня Крещения Руси, завершился в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

    Крестный ход УПЦ МП в честь Крещения Киевской Руси
    Радіо Свобода, youtube
    Крестный ход УПЦ МП в честь Крещения Киевской Руси. Онлайн-трансляция

    Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.

    Верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры. Участники шествия зашли на территорию монастыря, где запланирована церковная служба. Также планируется, что в лавре пройдет всенощное бдение.

    Напомним, в четверг в столице были усилены меры безопасности. Также силовики заблокировали офис ОУН, который находится по маршруту следования крестного хода.

    В пятницу в Киеве пройдет крестный ход УПЦ КП.

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