Крестный ход в Киеве: верующие прошли по центру города

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Крестный ход, организованный Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) по случаю дня Крещения Руси, завершился в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.

Верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры. Участники шествия зашли на территорию монастыря, где запланирована церковная служба. Также планируется, что в лавре пройдет всенощное бдение.

Напомним, в четверг в столице были усилены меры безопасности. Также силовики заблокировали офис ОУН, который находится по маршруту следования крестного хода.

В пятницу в Киеве пройдет крестный ход УПЦ КП.