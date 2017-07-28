Крестный ход в Украине: хождение по мукам политикам вопреки

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Крестный ход стартовал 9 июля в Почаевской лавре в Тернопольской области. Я имел счастье бывать там неоднократно, это место дарит благодать не только Украине, но и всей Руси. Завершился же Крестный ход в Киеве. Люди праздновали День крещения Руси – точку отсчета и новой Украины, и всей православной цивилизации.

В Крестном ходе прошли более ста тысяч человек из Украины, Беларуси, Молдовы, России и других стран, несмотря на заявление правоохранителей, что участие должны принимать лишь украинские граждане. Люди несли 11 чудотворных икон: Спас Нерукотворный, Киевскую барскую, Радомышльскую, Святогорскую, Зимненскую, Охиырскую, Касперрвскую, Почаевскую, Баянскую, Призри на смирение, Владимирскую десятинную.

И в нынешней украинской ситуации Крестный ход – это не просто важнейшее событие, но и надежда на спасение, мир.

Жаль, что украинские власти не нашли ничего лучшего, как акцентироваться на возможных рисках, связанных с данным мероприятием. Говорили о провокациях и угрозах, о "большом плане" внешнего врага (России) и, к сожалению, смещали акцент с духовного на политический.

Однако в итоге провокациями занялись силы, которые нынешняя украинская власть, наоборот, покрывает. В частности, сорвать молебен попытались бойцы добровольного батальона "Сич". Их остановили нацгвардейцы. Многие участники Крестного хода рассказали, как их запугивали радикалы. Тех же, кто отправился на автобусах, по дороге встречали украинские националисты с флагами "Правого сектора". Они фотографировали верующих и мешали молитвам громкой музыкой и скандированием.

Появились среди молящихся и буйные девицы, державшие икону с изображением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в огне. Назвали верующих и "пятой колонной", соответствующие плакаты появились на лестнице Украинского дома. Но и сами верующие приготовились держать оборону: по словам полицейских, у каждого десятого участника обнаружили нож.

Однако в целом Крестный ход прошел без значительных провокаций. Спокойнее, чем в прошлом году. Но и меры безопасности были приняты беспрецедентные; только в Киеве – 3500 правоохранителей.

Украинское фото Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре

Православие под ударом

Печально, что в принципе для такого благого дела, как Крестный ход, в городе – истоке русского Православия требуются силовые структуры. Это характеризует ситуацию в стране с не лучшей стороны. Политика проникает и отравляет все сферы украинской жизни. И Православие находится под первым и наиболее мощным ударом. В угоду новой политике.

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Язык и вера – два базиса, на которых стоит любая идентичность. И в Украине, которую давно готовили к переформатированию и полному отделению от родного пространства, это хорошо понимали. Оттого и били в две данных цели. Катком прошлись по языку, который стал постоянным объектом спекуляций, нападок и провокаций. Именно разделение по языку во многом и привело к разделению по линии крови. Люди не захотели отказаться от родного языка. И даже сейчас, когда систематически добиваются его последние проявления, идет внутренняя борьба.

За церковь же активно принялись сразу после победы Евромайдана. Однако база для того готовилась еще в советское время. И раскол, произошедший с образованием Киевского патриархата, был ожидаем. Причем носил он сугубо политический характер и использовался для разделения паствы. Неслучайно патриарх-раскольник Филарет вновь и вновь делает политические заявления и получает американские ордена.

Тот, кто говорит о недопустимости слияния церкви и государства, сам полностью обеспечивает данное слияние. Напомню, что именно Филарет первым подписал обращение религиозных организаций в ПАСЕ с просьбой к России не мешать Украине идти в европейское сообщество. Произошло это при Януковиче. Тогда же в Никольской обители выразили недоверие патриарху Владимиру, также подписавшему обращение.

После же Евромайдана ситуация в Украинской православной церкви Московского патриархата стала критической. При помощи националистов и радикалов захватывались храмы, совершались нападения на священников. Многие из них были вынуждены покинуть страну. Но подобная ситуация не стала сигналом ни для украинской власти, ни для международного сообщества – тишина. Или неадекватные обвинения церкви в пророссийских настроениях.

Но важно понимать: вера значительно выше и больше политики. И деформируя, разрушая Православие в Украине, противники УПЦ МП бьют не по Кремлю, как им того бы хотелось, а по самим прихожанам – по простым украинцам. Они отнимают у них исток идентичности и вместе с тем вынимают из естества важнейший системообразующий компонент, создавая вакуум – в надежде заполнить его новыми установками. Однако они должны быть чем-то большим, нежели суррогат квазисвободы, скрещенной с национализмом, где вера – не первоэлемент, а инструмент для достижения политических целей.

Идет выкорчевка незыблемых пластов человеческой личности, приводящая к ее разрушению и дезориентации. Не уверен, что те, кто совершает подобное, осознают это. В решении сиюминутных задач они покушаются на вечное, разрушая саму основу стабильности. Похоже, война их так ничему и не научила.

Украина – исток, центр русского Православия. Это нельзя отнять или убавить. Так произошло не благодаря политикам, а благодаря провидению. Но ведь само русское невозможно без Православия – там его источник силы, там черпает мощь и все русское. Враги церкви понимают это. Но они не хотят понимать, что, отравив, извратив или попытавшись уничтожить это, они перекроют саму сила народа и тем лишат его идентичности.

Потому борьба против церкви в Украине – не атака на Кремль или пророссийских активистов (такие формулировки хороши для теленовостей, но не для серьезного диалога), а угроза всей целостности Украины. И целостности не только территориальной, которая уже фактически утрачена, но целостности и ментальной, духовной, историософской. Без нее страна и народ в ней обречены на безвременье и лихолетье. И обречь их на подобное – значит совершить колоссальное преступление.

А вот противостоять ему, а вместе с тем и концу Украины, можно лишь верой и осознанием своих истоков.

Сто тысяч человек, вышедшие на Крестный ход, дали Украине надежду, что вера и понимание у народа еще есть, они живы и способны противостоять инородным влияниям. Сто тысяч человек дали надежду своей стране и своему народу. Спасенные в вере, они прошли, чтобы принести непоколебимую веру другим. Для их блага и спасения.

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