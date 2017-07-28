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    Политика

    Порошенко призвал Константинопольскую церковь отделить УПЦ от "агрессора"

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    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев (19)

    (обновлено: )19015
    Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Константинопольского патриархата признания автокефалии Украинской православной церкви, говорится в сообщении главы государства.
    Президент Петр Порошенко вместе с семье посетил пасхальную службу в Монастыре Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви,
    УНИАН

    КИЕВ, 28 июл – РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что официальный Киев ждет от Константинопольского патриархата признания автокефалии Украинской церкви.

     

    "Владимир Великий 1029 лет назад принял судьбоносное решение – окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру от Константинопольской церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии Украинской церкви – равной другим поместным православным церквам. И, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора", — написал президент Порошенко в своем Facebook.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

    Рада в середине мая планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют в Украине и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов. Зампредседателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что парламент пока не будет рассматривать эти законопроекты, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.

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