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    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве

    Тема:

    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев (21)

    (обновлено: )9702
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото

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    В Киеве на Владимирской горке в пятницу завершился крестный ход верующих УПЦ КП ко Дню крещения Руси, в нем приняли участие около 2 тыс. человек.

    Колонна верующих прошла от Владимирского собора к Владимирской горке, где состоялся торжественный молебен. Колонну возглавляли несколько сот священников, в ней шел также Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. По данным полиции, ход завершился без грубых нарушений.

    По данным УПЦ МП, в крестном ходе в четверг в центре столицы приняли участие не менее 100 тысяч человек. В полиции Киева назвали около 15 тысяч участников.

    Смотрите также: Молебен на Владимирской горке и крестный ход с высоты птичьего полета

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