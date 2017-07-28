Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве

В Киеве на Владимирской горке в пятницу завершился крестный ход верующих УПЦ КП ко Дню крещения Руси, в нем приняли участие около 2 тыс. человек.

Колонна верующих прошла от Владимирского собора к Владимирской горке, где состоялся торжественный молебен. Колонну возглавляли несколько сот священников, в ней шел также Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. По данным полиции, ход завершился без грубых нарушений.

По данным УПЦ МП, в крестном ходе в четверг в центре столицы приняли участие не менее 100 тысяч человек. В полиции Киева назвали около 15 тысяч участников.

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