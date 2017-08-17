Аваков запретил священникам УПЦ МП быть капелланами в Нацгвардии

Канал Администрации президента на Youtube Порошенко призвал ускорить разработку положения о капелланстве Священникам Украинской православной церкви Московского Патриархата в соответствии с указом министра внутренних дел Арсена Авакова запрещено работать капелланами в подразделениях Национальной гвардии Украины, сообщил заместитель командующего Нацгвардии Ярослав Сподар.

"У нас это запрещено. Они хотят, но у нас так нельзя. Это было не только наше мнение, но и мнение Министерства культуры, Министерства юстиции. Есть соответствующий приказ министра внутренних дел, в котором четко указано: "не допускаются священники, духовные центры которых находятся на территории страны-агрессора", — сказал Сподар в интервью информагентсву "Украинские новости".

Он отметил, что в Нацгвардии по трудовым договорам работают 38 капелланов, это священники Украинской православной Церкви Киевского патриархата, Украинской грекокатолической Церкви, Украинской автокефальной православной Церкви.

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