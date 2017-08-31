В Крыму опровергли информацию о блокировании церкви Киевского патриархата

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Ситуация вокруг Храма святых равноапостольных князей Ольги и Владимира УПЦ Киевского патриархата в центре Симферополя связана с хозяйственно-правовыми вопросами, работу самой церкви никто не блокировал, заявил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Ранее архиепископ Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климент в интервью "Радио Свобода" заявил, что силовики заблокировали здание, в котором расположен симферопольский храм.

"Ситуация связана с хозяйственно-правовыми вопросами и не имеет никакого отношения к религиозной сфере и политической деятельности", — сказал Смирнов.

По его словам, сам храм располагается на втором этаже. "Приставы исполняют решение суда, забирают в собственность республики часть помещения, которое сдавалось в аренду. Речь идет о первом этаже, аренда которого истекла еще в январе. Непосредственно ту часть здания, где расположена церковь, никто не трогает", — отметил собеседник агентства.

Он также заверил, что никто не будет запрещать или препятствовать работе самого храма, так как в республике обеспечены равные конфессиональные права.

Ранее на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский заявил, что представители Украинской греко-католической церкви (УГКЦ, униаты) готовы к диалогу с Московским патриархатом, несмотря на то, что "униатская тема" является проблемой во взаимоотношениях РПЦ и Ватикана.