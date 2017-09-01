В Крыму открыли школу "четырех президентов", строившуюся 25 лет

РИА Новости Крым. Александр Полегенько

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. В Симферополе торжественно открыли школу, которую строили с 1992 года и в шутку среди горожан прозвали "школой четырех президентов"; новое учебное заведение распахнуло двери для 760 школьников.

При этом 95% детей — из семей крымских татар.

Школа находится в густонаселенном микрорайоне Фонтаны Симферополя (место компактного проживания крымских татар). В шутку ее называют "школой четырех президентов": долгострой в разные годы обещали завершить все украинские президенты (Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович), однако этого так и не было сделано.

Как отмечается, строительство было завершено только после воссоединения Крыма с Россией в рамках указа президента РФ по реабилитации ранее депортированных народов полуострова. Школе присвоено имя крымско-татарской разведчицы Алиме Абденановой.

На торжественной линейке побывали глава Крыма Сергей Аксенов и председатель парламента республики Владимир Константинов, которые открыли школу, перерезав красную ленточку. По словам Аксенова, для завершения строительства было выделено 474 миллиона рублей из бюджета республики.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.