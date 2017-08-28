Прокуратура завела уголовное дело из-за карты Украины без Крыма

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура завела уголовное дело из-за того, что в городе Бровары Киевской области на сцене ко Дню Независимости Украины был размещен флаг Украины без Крыма, Донецкой и Луганской областей, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Как поясняет ведомство, 23 августа в городе Бровары на сцене, которая была построена для празднования Дня Независимости Украины, повесили карту Украины без Крыма, Донецкой, Луганской областей. Областное управление Национальной полиции Украины ранее сообщило, что завело уголовное дело.

"Броварской местной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", — говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

По данным прокуратуры, речь идет о первом пункте данной статьи, где предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на этот же срок.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.