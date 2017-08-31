В Крым из Одесской области привезут икону, считающуюся чудотворной

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В Крым из Одесской области привезут икону Пресвятой Богородицы "Одигитрия Байтальская", считающуюся чудотворной, сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

Икону доставят по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

"Святыню для поклонения верующих доставит делегация священников храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Байталы Ананьевского района Одесской области", — говорится в сообщении.

В Крыму икона пробудет с 1 по 30 сентября в соборах и храмах различных регионов: Симферополь, Бахчисарай, Саки, Евпатория, Ялта, Алушта, Севастополь, Черноморское.

Икона Божией Матери "Одигитрия Байтальская" — святыня храма Рождества Пресвятой Богородицы села Байталы Ананьевского района Одесской области. Предположительно датируется XVIII веком. Считается, что икона исцеляет бесплодие.

Ранее сообщалось, что пограничники Сумской области задержали на границе с Россией гражданина Украины, который хотел вывезти из страны иконы и юбилейные награды СССР.