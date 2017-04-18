Патриарх Иерусалима помолился за мир в Украине перед уникальной иконой

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III пожелал жителям Украины никогда не терять надежду и отметил, что все существующие проблемы можно решить с помощью диалога.

Об этом Патриарх сказал, принимая в дар от украинских паломников соборную икону с изображением 100 чудотворных икон Богородицы, которая была подарена ему с просьбой молиться перед ней за Украину, сообщает Центр информации УПЦ.

Центр інформації УПЦ, facebook Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III

Центр інформації УПЦ, facebook Сособорная икона с изображением 100 чудотворных икон Богородицы

"Я видел сколько людей из Украины приехали в Иерусалим. Молитва — это один из шагов к миру. А еще — диалог и понимание. Мы следим за тем, что происходит в Украине и твердо верим, что проблемы рано или поздно найдут решение. Мы постоянно всех призываем к примирению. Примирение — это первый шаг, после которого можно начать диалог. А с помощью диалога все возможно", — отметил Патриарх.

По его словам, диалог можно выстроить, казалось бы, безнадежных ситуациях.

"Мы показали всему миру, что и здесь, в Иерусалиме, у нас была сложная проблема относительно реставрации Кувуклии в храме Гроба Господня. Никто не верил в то, что это когда-либо станет возможным. Но с Божьей помощью, и благодаря тому, что мы не теряли надежду, невозможное стало возможным", — сказал Иерусалимский Патриарх.

Напомним, 14 апреля, в Страстную Пятницу, в Иерусалиме состоялся масштабный крестный ход по Via Dolorosa (Путь Скорби). Православные верующие из Украины и разных уголков мира несли списки 100 известных в Украине чудотворных икон Пресвятой Богородицы.