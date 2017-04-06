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    В Киеве освятили сотню икон-участниц крестного хода в Иерусалиме

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    Паломники из Украины пройдут последним путем Иисуса Христа с молитвой за мир на родине. После крестного хода Дорогой Скорби, организаторы представят иконы Патриарху Иерусалимскому Феофилу III в его резиденции.
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Киево-Печерской лавре состоялось освящение списков 100 чудотворных икон Богородицы, с которыми верующие пройдут в крестном ходе по Via Dolorosa (Путь Скорби) в Иерусалиме в Страстную Пятницу, 14 апреля, сообщает центр информации Украинской православной церкви (УПЦ).

    Как отмечается, паломники из Украины пройдут последним путем Иисуса Христа с молитвой за мир на родине.

    "Миссия верующих Украинской Православной Церкви в Иерусалиме "Дорогой Господа в молитве за Украину" является уникальной. Впервые верующие идут крестным ходом со столькими святынями, которые прославились на нашей земле. У нас много чудотворных икон Пресвятой Богородицы, но мало кто видел их все вместе. Возникла инициатива сделать списки всех чудотворных икон Божией Матери и собрать православные святыни — это великое духовное достояние нашего народа, в одном месте и соборно помолиться за Украину", — рассказал председатель информотдела Киевской епархии УПЦ епископ Николай (Почтовый).

    Он призвал к молитве за Украину как индивидуальных паломников, так и верующих в составе паломнических групп, которые будут находиться в это время на Святой Земле.

    После крестного хода Дорогой Скорби, организаторы представят иконы Патриарху Иерусалимскому Феофилу III в его резиденции, в канун Великой Субботы, с просьбой молитв за Украину.

    Смотрите также видео: Многотысячный крестный ход в Тернополе с высоты птичьего полета

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыск в доме ровенского священника, который организовывал Всеукраинский крестный ход УПЦ в 2016 году.

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