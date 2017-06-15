наверх
15.06.201723:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Киев со Святой горы Афон прибыла икона Божией Матери "Иверская"

    12720
    По словам протоиерея Виктора Иващука, святыня является копией чудотворной Иверской иконы Божией Матери на Афоне, и будет главной храмовой иконой в новой церкви.
    В Киев со Святой горы Афон прибыла икона Божией Матери Иверская
    Центр информации УПЦ

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В храм в честь Иверской иконы Божией Матери (Киев, метро "Позняки", ул. Гмыри, 10) сегодня с Афона прибыла икона Божией Матери "Иверская", написанная и освященная в Иверском монастыре на святой горе. 

    Храм УПЦ МП в Тернопольской области. Архивное фото
    УПЦ МП
    Под корень. Что стоит за атаками на УПЦ МП

    Как сообщил Центру информации Украинской православной церкви настоятель храма протоиерей Виктор Иващук, святыня является копией чудотворной Иверской иконы Божией Матери на Афоне, и будет главной храмовой иконой в новой церкви.

    "Иверская икона Божией Матери, или еще как ее называют "Вратарница", является одной из самых почитаемых чудотворных икон не только Святой горы Афон, но и всего православного мира. К этой иконе обращаются с молитвами о достатке, об исцелении, о защите от врагов, клеветы и темных сил. Иверская Богородица сама назвала себя Великой Заступницей для верующих, когда чудесным образом попала в Иверский монастырь на Афоне (Греция). По велению Самой Богоматери, икона долгое время находилась над главным входом в обитель. Так Царица Небесная подтверждала свою защиту и заботу над обителью и Святой горой.

    "Символично, что отныне, образ Божией Матери будет оберегом нашей столицы. Ведь, много людей прибывает в наш город именно с восточного направления, где находится международный аэропорт "Борисполь". Наш храм находится в микрорайоне Осокорки, на пути из аэропорта в Киев. Очевидно, что сама Богородица через свой образ, будет благословлять всех гостей и жителей нашего славного города на добрые дела и хорошие мысли", — сказал отец Виктор.

    Ранее патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III пожелал жителям Украины никогда не терять надежду и отметил, что все существующие проблемы можно решить с помощью диалога.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным
    "Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Флаги США и Украины
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Флаг Евросоюза
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Митинг против коррупции в "Укрзализныця" возле ГПУ в Киеве
    Самоубийство организатора нападения на Татьяну Черновол