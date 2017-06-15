В Киев со Святой горы Афон прибыла икона Божией Матери "Иверская"

Центр информации УПЦ

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В храм в честь Иверской иконы Божией Матери (Киев, метро "Позняки", ул. Гмыри, 10) сегодня с Афона прибыла икона Божией Матери "Иверская", написанная и освященная в Иверском монастыре на святой горе.

Как сообщил Центру информации Украинской православной церкви настоятель храма протоиерей Виктор Иващук, святыня является копией чудотворной Иверской иконы Божией Матери на Афоне, и будет главной храмовой иконой в новой церкви.

"Иверская икона Божией Матери, или еще как ее называют "Вратарница", является одной из самых почитаемых чудотворных икон не только Святой горы Афон, но и всего православного мира. К этой иконе обращаются с молитвами о достатке, об исцелении, о защите от врагов, клеветы и темных сил. Иверская Богородица сама назвала себя Великой Заступницей для верующих, когда чудесным образом попала в Иверский монастырь на Афоне (Греция). По велению Самой Богоматери, икона долгое время находилась над главным входом в обитель. Так Царица Небесная подтверждала свою защиту и заботу над обителью и Святой горой.

"Символично, что отныне, образ Божией Матери будет оберегом нашей столицы. Ведь, много людей прибывает в наш город именно с восточного направления, где находится международный аэропорт "Борисполь". Наш храм находится в микрорайоне Осокорки, на пути из аэропорта в Киев. Очевидно, что сама Богородица через свой образ, будет благословлять всех гостей и жителей нашего славного города на добрые дела и хорошие мысли", — сказал отец Виктор.

Ранее патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III пожелал жителям Украины никогда не терять надежду и отметил, что все существующие проблемы можно решить с помощью диалога.