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    Политика

    Порошенко предложили прорыть канал на границе с Крымом

    (обновлено: )13502
    В петиции, которая зарегистрирована на сайте президента, отмечается, что "Керченский мост стал преградой для судоходства Украины, Россия будет использовать его как шантаж Украины".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с предложением прорыть канал между между Азовским и Черным морями, чтобы обеспечить судоходство кораблей в украинские порты.

    Под железнодорожной аркой моста в Крым прошло первое судно
    Канал Video на youtube
    Под железнодорожной аркой Крымского моста прошло первое судно

    На данный момент петицию поддержали всего 44 человека.

    Автор петиции считает, что строительство канала создаст много рабочих мест. По его мнению, длина канала не превысит пяти километров.

    "Керченский мост стал преградой для судоходства Украины, Россия будет использовать его как шантаж Украины, также не смогут пройти наши военные корабли в Мариуполь, а этим каналом мы развяжем себе руки, восстановятся пассажирские перевозки, грузовые, военные… это будет прорыв азово-черноморских портов Украины, появятся десятки тысяч рабочих мест новых, заработает инфраструктура портов и городов, а также обеспечим себя от русской возможной агрессии через Крым", — утверждает автор петиции.

    Петиция была зарегистрирована 29 августа.

    Чтобы президент Украины рассмотрел ту или иную размещенную на его сайте петицию, ее должны поддержать минимум 25 тысяч человек в течение не более трех месяцев со дня опубликования. После этого глава государства может вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, направленные на решение поставленных в петиции вопросов. Президент обязан рассмотреть каждую петицию не позднее чем через 10 дней с момента появления уведомления о начале ее рассмотрения.

    Смотрите также: Начало установки арки Крымского моста. Кадры беспилотника

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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