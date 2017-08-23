Кравчук назвал приглашение иностранцев на госдолжности бессмысленным

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Приглашение иностранцев на государственные должности является бессмысленным и оскорбительным для украинцев решением, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Есть бессмысленное приглашение в украинское правительство иностранцев. Если бы кто-то думал, я и о (президенте Украины — ред.) Петре Порошенко, и о премьер-министре, если бы кто-то думал, то никогда бы такого шага не сделал бы. Это чистой воды популизм: мол, мы так боремся с коррупцией, что приглашаем иностранцев. Иностранцев можно приглашать только в качестве советников", — заявил Кравчук на пресс-конференции в среду.

По его словам, когда приглашают советника, он высказывает свои предложения, а президент, правительство или Верховная Рада эти предложения превращают в закон, в решение.

Ранее в Украине в состав правительства Арсения Яценюка привлекли ряд иностранцев. В частности, гражданин Грузии Александр Квиташвили был министром здравоохранения, Эка Згуладзе — первым заместителем министра внутренних дел, гражданка США украинского происхождения Наталия Яресько — министром финансов, гражданин Литвы Айварас Абрамавичус — министром экономического развития и торговли.

В нынешнем правительстве Владимира Гройсмана работает только одна иностранка, американка — и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Сам Гройсман заявил о необходимости привлечения украинских специалистов в госуправление, назвав тенденцию привлечения иностранных специалистов "злоупотреблением".