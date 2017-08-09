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    Политика

    Кравчук: Украина тоже может сделать ядерную бомбу

    (обновлено: )27030
    Как заявил первый украинский президент Леонид Кравчук, "ядерный вопрос – это не вопрос Украины, это мировой вопрос". По его словам, если ядерную бомбу может сделать Северная Корея, то может и Украина, но возникает вопрос: для чего?
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что вопрос обладания ядерным оружием для Украины закрыт.

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    "Я думаю, закрыт. И хорошо, что закрыт. Потому что, скажу откровенно, ядерный вопрос – это не вопрос Украины, это мировой вопрос. Если говорить о конкретных возможностях ядерных действий Украины, то, если может сделать ядерную бомбу Северная Корея, то может и Украина. Однако возникает вопрос: для чего? Мы можем использовать ядерное оружие? Уверен, никогда и ни при каких условиях", — сказал Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

    Украина после распада СССР унаследовала значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — международный договор о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. После присоединения Киева к договору ядерный арсенал Украины был уничтожен, а ядерные державы обязались гарантировать стране безопасность.

    Ранее бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что на президентство Леонида Кучмы пришелся "золотой" период отношений США-Украина. По его мнению, сохранение Украиной ядерного оружия закрыло бы перед ней путь к евроинтеграции, сближению с НАТО и США и международной финансовой помощи.

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