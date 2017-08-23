Кравчук: Украина перехитрила РФ, сохранив Крым после распада СССР

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что сохранив за собой Крым после распада СССР, Украина "перехитрила" Россию.

Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда Президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший в Украине. После распада СССР Крым остался в составе Украины.

"Я добивался все время солидарной ответственности. Не просто ответственности, а ответственности всех политических сил, Верховной Рады, Кабинета министров, органов местного самоуправления… Чтобы они несли ответственность за то, что творится в Украине. И именно такой подход солидарной ответственности при конструктивном диалоге с Россией позволил нам – не побоюсь этого слова – перехитрить ее", — сказал Кравчук в интервью изданию "Апостроф", опубликованном в среду.

Он отметил, что украинские власти говорили о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины.

"Но мы говорили и о том, что Крым может заключать любые экономические, социальные, политические соглашения с Россией. Мы говорили, что Крым будет иметь больше прав и свобод для решения таких вопросов", — отметил Кравчук.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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