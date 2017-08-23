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    Политика

    Кравчук: ДНР и ЛНР нужно исключить из минского процесса

    (обновлено: )331011
    По словам Кравчука, минские переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе фактически решают только вопрос обмена пленными и не могут урегулировать конфликт.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе должен быть изменен, из него необходимо исключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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    "Минский процесс можно оставить, его нужно досконально изменить, расширить, изменить полномочия и состав участников. Там не должно быть ни ДНР, ни ЛНР. Так как они там, Россия и говорит, что у них (на Украине — ред.) гражданская война. Мы должны забрать у России минскую правовую площадку для того, чтобы они не использовали минский процесс против Украины", — заявил Кравчук в среду на пресс-конференции.

    По его словам, минские переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе фактически решают только вопрос обмена пленными и не могут урегулировать конфликт.

    "Минские договоренности были нужны полтора-два года назад… Выполняют ли они сейчас свою главную роль? Нет. Главная цель Украины — восстановить территориальную целостность, границы и установить украинскую власть на всей территории Украины, включая Донбасс, а со временем и Крым", — отметил Кравчук.

    Как сообщалось ранее, очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также встречи ее тематических подгрупп спроходят в среду, 23 августа, в Минске. 

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