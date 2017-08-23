Заседание Контактной группы по Донбассу в Минске. Повестка дня

КИЕВ, 23 авг – РИА Новости Украина. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, а также встречи ее тематических подгрупп состоятся в среду, 23 августа, в Минске.

"Минск готовится к проведению в среду заседаний контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее четырех рабочих групп", — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства иностранных дел Белоруссии.

Как ожидается, участникам переговоров предстоит проанализировать ситуацию с безопасностью в регионе, включая реализацию договоренностей о перемирии на период уборки урожая до 31 августа, а также вопросы восстановления инфраструктуры и экономики региона, гуманитарные вопросы и политический аспект мирного урегулирования конфликта.

Контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, однако оговоренный срок "режима тишины" истекает уже 31 августа. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик ранее положительно оценил эффект от "хлебного перемирия", отметив снижение в целом количества обстрелов и фиксацию нарушений режима прекращения огня в основном лишь в нескольких "горячих точках".

Однако вскоре стороны конфликта усомнились в успешности перемирия, обвинив друг друга в срыве договоренностей и провокациях. Минувшие три недели с момента предыдущей встречи контактной группы в Минске показали, что количество сообщений об обстрелах, новых жертвах, разрушениях, обвинений в провокациях и попытках продвижения в "серую зону" увеличивается.

Между тем приближается начало нового учебного года в школах Донбасса. Как сообщила представитель Киева в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Ольга Айвазовская, делегация Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе рассчитывает обсудить на следующем заседании 23 августа в Минске вопрос объявления перемирия на востоке Украины накануне 1 сентября.

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"На 23 августа запланирована эта (очередная — ред.) встреча. Основным вопросом, который коснется безопасности, скорее всего, будет вопрос, в том числе, перемирия накануне 1 сентября. И я очень надеюсь, что на наивысшем уровне он будет поддержан таким образом, чтобы от него не могла отступить ни одна из сторон", — сказала Айвазовская.

В повестку дня заседания контактной группы 23 августа "перекочуют" вопросы, которые неоднократно обсуждались на предыдущих встречах.

Так, до сих пор остается невыполненным прошлогоднее решение о разведении сил и средств на участке у линии соприкосновения близ Станицы Луганской. При этом участники переговоров по урегулированию в Донбассе продолжают согласование новых зон для разведения сил и средств сторон конфликта. Также, наверняка, будет поднят вопрос о полном выполнении договоренностей по отводу тяжелого вооружение в места хранения, обозначенные минскими соглашениями.

Помимо этого, продолжится работа по подготовке обмена пленными между сторонами конфликта, согласованию списков. Вероятно, контактная группа обсудит итоги поездки координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе на переговорах Тони Фриша в Донбасс, где он, в частности, встретился с родственниками пленных.

Также контактная группа попробует добиться прогресса по вопросам политического урегулирования конфликта. После предыдущего заседания контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Сайдик признался журналистам, что не удалось достичь прогресса в обсуждении так называемой "формулы Штайнмайера" (определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей) и дискуссия закончилась безрезультатно.

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Возможно, дополнительный импульс работе переговорщиков придадут прошедшая в начале недели в Минске встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и скорые телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки", которые анонсировала украинская сторона.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.