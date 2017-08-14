Кравчук рассказал, что делал Янукович в ночь разгона студентов на Майдане

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В ночь избиения студентов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович был на охоте, потом ужинал в ресторане и пел в караоке, об этом рассказал первый глава Украины Леонид Кравчук, который был в ту ночь вместе с Януковичем.

Кравчук отмечает, что избиение студентов произошло без ведома Януковича.

" Я так думаю. Было так: избиение произошло, потом его уже проинформировали об этом, он пришел и сказал, что должен ехать в Киев", — цитирует Кравчука "Гордон".

Экс-президент предполагает, что если бы разгон планировался, то Янукович бы иначе провел эту ночь.

"Могу лишь предполагать: если бы это планировалось и он знал, что должно произойти, не знаю, нужно ли было ему ехать на охоту… он же знал, что избиение и кровь – это что-то совершенно другого масштаба… Я так думаю, что ничего не планировалось, рассчитывали мирно разойтись. Но, знаете, профессионалы говорят: если есть хотя бы 5 тыс. человек вместе, спрогнозировать возможные действия и последствия невозможно", — отметил Кравчук.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС.