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    Политика

    Кравчук рассказал, что делал Янукович в ночь разгона студентов на Майдане

    (обновлено: )84011
    По предположениям Леонида Кравчука, Виктор Янукович не знал об избиении студентов на Майдане, и предполагал, что демонстрация закончится мирным путем.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В ночь избиения студентов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович был на охоте, потом  ужинал в ресторане и пел в караоке, об этом рассказал первый глава Украины Леонид Кравчук, который был в ту ночь вместе с Януковичем.

    Леонид Кравчук интервью
    Канал 112 Украина на youtube
    Кравчук рассказал, как давал советы Януковичу во время Евромайдана

    Кравчук отмечает, что избиение студентов произошло без ведома Януковича.

    " Я так думаю. Было так: избиение произошло, потом его уже проинформировали об этом, он пришел и сказал, что должен ехать в Киев", — цитирует Кравчука "Гордон".

    Экс-президент предполагает, что если бы разгон планировался, то Янукович бы иначе провел эту ночь.

    "Могу лишь предполагать: если бы это планировалось и он знал, что должно произойти, не знаю, нужно ли было ему ехать на охоту… он же знал, что избиение и кровь – это что-то совершенно другого масштаба… Я так думаю, что ничего не планировалось, рассчитывали мирно разойтись. Но, знаете, профессионалы говорят: если есть хотя бы 5 тыс. человек вместе, спрогнозировать возможные действия и последствия невозможно", — отметил Кравчук.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС.

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