Казнить нельзя. Как власть ограждает соотечественников от "агрессора"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Табу на поездки в Россию

Какая бы сложная проблема перед властью не стояла, она не ищет трудных путей ее решения. Ведь самый простой способ — принять очередной запретительный закон.

Накануне глава СНБО Александр Турчинов заявил, что в случае признания России страной-агрессором, туда смогут ездить только разведчики и шпионы.

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"Если он разведчик, мы его найдем как туда переправить, если шпион, то я считаю, нечего делать, когда он выполняет какие-то прямые функции. К большому сожалению, у нас активно работает "пятая колонна", которая работает на дестабилизацию ситуации в стране, которая финансируется и координируется российскими спецслужбами. В том числе это касается и сугубо террористических актов, которые готовятся в РФ спецслужбами и реализуются на украинской территории", — пояснил секретарь СНБО.

Напомним, 6 октября ВР приняла за основу один из президентских законопроектов по Донбассу, которым Россия определяется как страна-агрессор.

Запрет на запрете

С началом войны в Донбассе украинские власти объявили борьбу со всем российским в стране. После запрета в Украине российских товаров, лекарств, книг, газа, платежных систем и соцсетей, а также авиасообщения с Россией, в Раде предложили временно запретить выезд в Россию сотрудникам аппарата СНБО, госслужащим и членам Кабмина.

Соответствующий законопроект (7187) внесли в парламент народные депутаты из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный депутат Андрей Денисенко.

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Сообщается, что ограничения будут касаться "лиц, уполномоченных на выполнение государственной власти или местного самоуправления" — слишком обширная формулировка, которая охватывает вообще всех, даже глав сельсоветов.

При этом не будут касаться работников дипломатических служб, или если госслужащий выезжает с целью медлечения или участия в захоронении близкого родственника, что подтверждено соответствующими документами.

За нарушение запрета предлагается наказывать штрафами или увольнением с должности. В чатсности, от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Ранее такую инициативу анонсировали и в СБУ. Глава спецслужбы Василий Грицак уточнял, что ведомство подготовило законопроект о запрете на выезд в РФ украинских политиков и госслужащих. В частности, за нарушение запрета в СБУ предлагали ввести уголовную ответственность на срок до шести лет.

Кроме того, призывал украинцев отказаться от поездок в Россию и глава Мининфраструктуры Владимир Омелян. По его мнению, исключение можно сделать для тех, у кого в России есть родственники.

"Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме как навестить семью, у кого она там есть", — говорил Омелян.

К агрессору на заработки

Несмотря на антироссийскую риторику властей, а также разговоры о введении визового режима с "соседом-агрессором", Россия остается в топе стран по посещениям украинцев.

Неожиданную тенденцию подметили и украинские пограничники: в последнее время, несмотря на напряженные отношения, украинцы стали намного чаще ездить в Россию. В первом полугодии 2017 года туда выехали на 56,1% больше соотечественников, чем за аналогичный период прошлого года. Если такая тенденция сохранится, то чуть более 5 млн украинцев посетят РФ в этом году.

О том, что политические лозунги и реальная жизнь украинцев — это две параллельные реальности, свидетельствуют и данные перевозчиков.

Как писали СМИ ссылаясь на данные "Укрзализныци", с начала 2017 года поезд Львов-Москва стал лидером по перевозкам в Россию. Он обогнал даже одесское и харьковское направления.

За первое полугодие 2017 на нем госграницу пересекли 87 тысяч пассажиров; на Киев-Моква — 64,2 тыс; Днепр-Москва — 54,6 тыс; Харьков-Москва — 54,1 тыс; Николаев-Москва — 45,6 тыс.

Для сравнения: Одесса-Москва — 36 тыс, Харьков-Москва — 54 тыс.

Вот такая занимательная статистика.

Как говорят эксперты, в основном цель визита — заработки, поездки к родственникам, концерты, экскурсии.

По данным Министерство внутренних дел России, за шесть месяцев 2017 года на заработки в Россию уехали четверть миллиона украинцев.

Почти столько же украинцев уехали в Россию с частным визитом — 219,1 тысяч, а еще 20,7 тысяч — для туризма и 13,5 тысяч — для учебы.Таким образом получается, что суммарно по разным целям в Россию за полгода ездили 503 тысячи украинцев.

По состоянию на март 2017 года, по данным Миграционной службы РФ, более 2,3 млн украинских граждан находятся в РФ.

Хотя обострение украино-российских отношений с начала конфликта на Донбассе таки сказалось на посещаемости украинцев. Так, если в 2013 году Россию посетили 6,2 млн украинцев, то в 2015 году — уже 4,1 млн.

По материалам из открытых источников интернет