Максакова собрала аншлаг в Киеве и получила подарок от Кравчука

"Зал филармонии забит под завязку зрителями, в числе которых много высокопоставленных лиц. Среди которых и первый президент Украины Леонид Кравчук. Он также наградил Максакову", — сообщает "Страна".

Певица исполнила партию Оксаны из оперы "Запорожец за Дунаем", фрагмент сюиты "Казки про любов", знаменитую "Нiч яка мiсячна" и украинские народные песни.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой Марией Максаковой ("Единая Россия") уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

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Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство".