наверх
07.09.201723:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Максакова собрала аншлаг в Киеве и получила подарок от Кравчука

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (151)

    (обновлено: )2701
    Оперная певица, жена убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова дает концерт в киевской филармонии. Патриарх Филарет вручил ей орден святой великомученицы Варвары. Она также приняла награду от экс-президента Леонида Кравчука.
    Страна/Youtube

    "Зал филармонии забит под завязку зрителями, в числе которых много высокопоставленных лиц. Среди которых и первый президент Украины Леонид Кравчук. Он также наградил Максакову", — сообщает "Страна".

    Певица исполнила партию Оксаны из оперы "Запорожец за Дунаем", фрагмент сюиты "Казки про любов", знаменитую "Нiч яка мiсячна" и украинские народные песни.

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой Марией Максаковой ("Единая Россия") уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

    Читайте также: Кравец: Луценко по расследованию дела Вороненкова недоговаривает намеренно

    Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Флаг ООН
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия