Акт "купли-продажи" Крыма: аналоги в мировой истории

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Заявление чешского лидера Милоша Земана о том, что Украина окончательно потеряла Крым и вопрос можно закрыть с помощью материальных выплат, вызвало эффект разорвавшейся бомбы.

Социальные сети до сих пор бурлят и обвиняют чеха в работе на Кремль, а Министерство иностранных дел не только готовит официальную реакцию на заявление президента Чехии, но и потребует извинений от официальной Праги.

Глава МИД Павел Климкин и вовсе заявил, что не стоит обращать внимания на предложения по компенсации за Крым, сделанные Земаном.

"Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", - написала Климкин в Twitter.

Возмущение депутатского корпуса выразил даже крымский нардеп Рефат Чубаров, который высказал предположение, что Земан во-первых, "зависим от Москвы", а во-вторых, активно отвлекает соотечественников от проблем в стране.

"Его предложение не то что неприемлемо, оно — оскорбительно", — отметил Чубаров.

Манхеттен от вождящож

Но, как бы резко не реагировали украинские политики на инициативу своего чешского коллеги, история знает немало примеров, когда именно такой вариант становился единственно правильным. История Нового Света, например, особенно богата примерами купли-продажи территорий.

Многие будут удивлены, но первым торги открыл знаменитый Манхеттен в США. Сейчас это всемирно-известный деловой центр Нью-Йорка, а когда-то голландцы купили территорию у вождя местного индейского племени за символическую сумму — один доллар. Сделка, в принципе, и стала началом большой распродажи, которая в последствии прокатилась по всему миру.

Хотя, именно Соединенные Штаты больше всего преуспели на поприще расширения своих владений за счет выгодных материальных вложений.

За бесценок

Чего стоят только знаменитые покупки у французов Луизианы и Флориды, которые не только стали важнейшим событием в ранней истории США, но и в два раза (!) увеличили территорию тогдашнего американского государства. При чем, по нынешним меркам огромная территория Луизианы обошлась Штатам в сущие пустяки — каких-то 15 миллионов долларов, около 4 центра за акр.

Чуть за большую сумму, за 18 млн 250 тысяч долларов, по договору, подписанному 2 февраля 1848-го года, Мексика уступала США огромные территории нынешних Калифорнии и Нью-Мексики. А в начале 20-го века главным брокером Штатов стала Дания, которая продала американцам целую группу островов в Тихом океане.

Предприимчивые поляки

Впрочем, куплей-продажей территорий в мировой историей занимались не одни только США. К примеру, в 17-м веке своими территориями направо-налево торговала не чуждая нам Речь Посполита, современная Польша.

В 1657 году польский король выпросил у курфюрста Бранденбурга военный контингент для войны со шведами, а вместо денег рассчитался… Восточной Пруссией. Примерно по такой же схеме в 1660 году за поддержку в войне с Российской Империей шведам были переданы часть Латвии и Эстонии вместе с Ригой. Существует также версия, что Левобережье современной Украины в 1667-м году Польша продала Москве за 200 тысяч рублей, а чуть позже, в 1686-м Белокаменной всего за 146 тысяч достался стольный град Киев.

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Крымский Израиль

К слову, и сам Крым, о котором сейчас так оживленно спорят политики, в свое время тоже мог стать частью крупной финансовой сделки. Историки любят рассказывать молумифическую историю о том, как полуостров чуть было не стал… Израилем. Согласно этой версии, в 20-е годы прошлого века вынашивалась идея создания еврейской автономии в малонаселенной части северного Крыма. Якобы был даже подписан документ между американской еврейской благотворительной организацией "Джойнт" и ЦИК РСФСР. Согласно договору американцы выделяли Союзу миллионы долларов на нужды еврейских сельскохозяйственных коммун. Параллельно "Джойнт" финансировал приезд новых переселенцев и подготовку национальных кадров в местных учебных заведениях Крыма. В последствии эта территория вполне могла стать чем-то средним между новым американским штатом и израильским государством.

Но окончательно превратить полуостров в Землю Обетованную не удалось — в планы вмешалась Вторая мировая война и политикам уже было явно не до недвижимости.