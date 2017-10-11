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    Появилось разъяснение слов президента Чехии о компенсации за Крым

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (207)

    (обновлено: )55121
    По словам пресс-секретаря чешского президента, в случае с Крымом "речь идет, конечно, об аннексии". Он добавил, что "попытка изменения ситуации де-факто возможна лишь путем войны с общеевропейскими последствиями".
    Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина, Александр Куранов. Пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек разъяснил слова главы государства о возможной компенсации Украине со стороны РФ за Крым, подчеркнув, что попытка изменения статуса полуострова возможна лишь путем войны с общеевропейскими последствиями.

    Ранее во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

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    "Украинская сторона, естественно, имеет полное право выразить свою позицию. Мнение господина президента ни в коем случае не означает, что компенсация могла бы произойти против воли Украины в стиле "о них без них", — сказал Овчачек, слова которого передает чешское агентство ЧТК.

    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Утром деньги, вечером стулья. Как президент Чехии решал вопрос Крыма

    При этом он заявил, что в случае с Крымом "речь идет, конечно, об аннексии". "Реальная ситуация такова, что де-юре Крым является составной частью Украины, де-факто он был включен в состав России. Попытка изменения ситуации де-факто возможна лишь путем войны с общеевропейскими последствиями", — подчеркнул пресс-секретарь чешского лидера.

    Овчачек отметил, что президент Чехии высказал свое мнение в связи с тем, что в таком решении никто не заинтересован. При этом он высказал мнение о том, что для Москвы предложение о компенсации неприемлемо, поскольку означало бы признание "аннексии" Крыма.

    В среду высказывания Земана по поводу Крыма в ПАСЕ обсуждали члены верхней палаты чешского парламента, сената, и большинством голосов осудили их. Также правительство республики в этот же день, рассмотрев высказывания президента, пришло к выводу, что они противоречат политике кабинета. Вечером во вторник свое негативное отношение к словам Земана высказали премьер Богуслав Соботка и глава МИД Лубомир Заоралек.

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    Высказывания Земана вызвали возмущение со стороны официальных органов и отдельных политиков Украины. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не стоит обращать внимания на предложения по компенсации за Крым, сделанные Земаном. По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, "его не исправить".

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