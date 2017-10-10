Климкин высказался о предложении президента Чехии по Крыму

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не стоит обращать внимания на предложения по компенсации за Крым, сделанные президентом Чехии Милошем Земаном.

По мнению Климкина, "его не исправить".

"Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", — написала Климкин в Twitter.

Ранее во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров.

Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".