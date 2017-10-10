наверх
10.10.201718:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Климкин высказался о предложении президента Чехии по Крыму

    (обновлено: )27004
    По мнению Климкина, Земана не исправить: "В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не стоит обращать внимания на предложения по компенсации за Крым, сделанные президентом Чехии Милошем Земаном.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Juan Medina
    Крым, Донбасс и... Каталония: такие разные судьбы

    По мнению Климкина, "его не исправить".

    "Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласили его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", — написала Климкин в Twitter.

    Ранее во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров.

    Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Парламентская ассамблея Совета Европы, архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое