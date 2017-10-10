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    Волошин: над нами в Европе уже смеются, какая агрессия?

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (187)

    (обновлено: )17310
    Украинская власть, увлёкшись националистической повесткой, теряет повестку европейскую, считает политолог Олег Волошин. Он прогнозирует, что украинскую делегацию в ПАСЕ ждет "жесткая порка", а затем – резолюция с критикой закона об образовании.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент Турции Тайип Эрдоган задремал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Петром Порошенко Заметно, как Эрдоган во время речи Порошенко несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает. 

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    Петр Порошенко, по всей видимости, заметив сонливость коллеги, постучал рукой по столу, чтобы его разбудить.

    Политолог-международник Олег Волошин провел аналогию между дремой турецкого президента и реакцией на украинскую делегацию в ПАСЕ.

    "И если Эрдоган вот так просто заснул при очередных рассказах о том, как наша власть героически борется с российской агрессией, то в ПАСЕ эти рассказы уже вызывают смех и откровенное раздражение. 

    Утром на комитете по культуре, где рассматривался дискриминационный закон об образовании, попытки Арьева вместо объяснений вновь рассказывать о российской агрессии вызвали всеобщее непонимание. В четверг будет жёсткая порка украинской делегации и потом резолюция с критикой закона об образовании. Украинская власть, увлёкшись националистической повесткой, теряет европейскую", – сообщил политолог на своей странице в Facebook. 

    Олег Волошин/Facebook, 10 октября 2017

    Позднее Волошин добавил, что "представители правящей коалиции в ПАСЕ пытаются в комментариям украинским СМИ рассказывать, что шум по поводу закона об образовании поднимают только венгры и румыны".

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    "Это ложь. Сам факт включения в повестку сессии срочных (!) дебатов в Ассамблее по поводу этого закона и вынесение на них жёсткой резолюции с критикой закона, говорят о том, что большинство членов ПАСЕ из самых разных стран как минимум не принимают официальную позицию Киева, что все в порядке", – заявил эксперт.

    Олег Волошин/Facebook, 10 октября 2017

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