Порошенко не против нового референдума в Крыму

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности Киева провести новый референдум по статусу Крыма.

Однако, по его словам, это станет воможным после восстановления суверенитета Украины над этим регионом.

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"Я готов ко всему, к любому варианту, что будет соответствовать украинской Конституции. В нашей Конституции референдум предусматривается на местном уровне и на общегосударственном, и территориальная целостность, и суверенитет, это то, что подпадает под общегосударственный референдум, это допускается. Но прежде чем он будет осуществляться, мы должны восстановить суверенитет над Крымом. Вот после этого любые демократические процессы могут быть, но в соответствии с украинскими законами", — сказал Порошенко на заседании ПАСЕ в среду, отвечая на вопрос парламентария от Великобритании Джилиан Черил, могли бы ОБСЕ, ЕС и другие структуры способствовать проведению нового референдума по статусу Крыма.

Ранее президент Чехии Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".